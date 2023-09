Rugby - Nationale : courte défaite de Périgueux à Albi

C'est reparti pour une nouvelle saison de sports. Tout comme la saison passée, France Bleu Périgord, vous invite à suivre toute l'actualité de nos meilleurs clubs, chaque dimanche, vers 18h, sur l'application ICI ou sur le site francebleu.fr mais également sur la page Facebook de France Bleu Périgord. Dans Sport en Périgord, le Mag, vous aurez tous les résultats de nos clubs en rugby, en football, en handball et en basket, avec des commentaires, des analyses des résultats et des interviews. Un magazine à lire et à écouter. Bonne nouvelle saison !

ⓘ Publicité

loading

Football, N2, Bergerac remporte le derby face à Trélissac

Bergerac remporte le derby périgourdin de National 2 de football face à Trélissac 3 à 1 - Bergerac Périgord FC

Bergerac 3-1 Trélissac. Vendredi 8 septembre 2023 au stade Campréal. Bergerac signe son premier succès de la saison, lors de cette 3ème journée de championnat de National 2, dans le Groupe B. Une victoire obtenue lors du derby périgourdin face à Trélissac. Après le match nul 2 à 2 face à Blois en match d'ouverture de la saison, après le nul 2 à 2 obtenu sur la pelouse d'Angoulême, Bergerac obtient enfin son premier succès de la saison. Lors de ce derby face à Trélissac, les bergeracois n'ont pas tardé à se mettre en action et à faire mouche, grâce au but d'Hicham Mlaab dès la 2ème minute, puis fait le break à la 28ème minute par un but signé Moussa Faty. A la pause, Bergerac mène 2 à 0. Trélissac réduit le score, en deuxième mi-temps, à la 65ème minute, mais à la 78ème minute les bergeracois se mettent à l'abri avec un troisième but, réalisé par Cachito Wanduka. Bergerac jouera à Bourges, le weekend prochain, pendant que Trélissac recevra Vendée Les Herbiers lors de la 4ème journée de National 2. Résultats et classement site FFF.

loading

loading

Rugby, Nationale, pas de troisième succès pour le CAP

Le CAP s'incline pour la première fois de la saison à Albi, lors de la 3ème journée de Nationale de rugby - CA Périgueux Rugby Dordogne

Albi 10-7 Périgueux. Samedi 9 septembre 2023. Après ses victoires à domicile, face à Nice et face à Bourgoin-Jallieu, Périgueux s'est incliné, samedi soir, lors de son tout premier déplacement de la saison, et lors de la 3ème journée de Nationale. Courte défaite 10 à 7 dans un match où les capistes ont beaucoup défendu et l'a bien fait, ils inscrivent un essai sur leur seule vraie occasion du match. Ils ont été dominé quasiment toute la rencontre mais ont résisté pour ne s'incliner que de trois points. Ils repartent avec le bonus défensif. Quelques mots du vice-président capiste Alain Curutchet sur cette courte défaite et avant de recevoir Bourg en Bresse, un adversaire en difficulté qui a perdu ses trois premières rencontres. Classement Nationale . Résultats.

loading

Rugby, F1, début de saison pour Bergerac à Tyrosse

Bergerac lance sa nouvelle saison par un déplacement à Tyrosse - Thibault Chauvin USB

Tyrosse 30-13 Bergerac. Dimanche 10 septembre 2023. Premier match de la saison pour l'USB qui se déplaçait pour l'occasion à Tyrosse. Lors de la première mi-temps, les bergeracois vont se retrouver par trois fois en infériorité numérique. Trois cartons jaunes qui vont peser sur la performance de l'USB durant les 40 premières minutes. Tyrosse en profite pour inscrire 3 essais alors que Bergerac se contente d'un seul essai. Score à la mi-temps, 22 à 13 en faveur de Tyrosse. Au retour des vestiaires, Tyrosse marque un quatrième essai et accentue sa domination sur les bergeracois. L'USB ne marquera aucun point en deuxième mi temps et s'incline pour son premier match de la saison, sur le score de 30 à 13. Résultats de la Poule 4 de Fédérale 1.

loading