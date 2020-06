Rugby - National : le SA Mauléon décline finalement l'invitation

Le SA Mauléon n'a pas céder aux chants des sirènes de la toute nouvelle troisième division du rugby français. Pourtant invité samedi dernier par la FFR pour intégrer ce championnat, antichambre de la Pro D2, le club souletin a décliné après un vote du bureau.

Lundi, la présidence avait réuni les 45 joueurs et membres du staff, afin d’avoir leurs sentiments sur la question. Le SAM aurait été le plus petit club engagé dans cette division, face à de grosses écuries lourdement armées, à l'image de Massy, Albi, Bourg-en-Bresse, etc. Une décision comme un engagement, dans la mesure où accéder au National aurait par ailleurs contraint le club à aligner une équipe espoirs.

"La réalité du terrain"

"L'envie était grande mais la raison l'a emporté", explique le président souletin, Beñat Queheille. Qui précise :

"C'était un championnat très long. Sûrement 26 journée et puis surtout sept ou huit déplacements lointains, où il aurait fallu partir la veille, avec dix heures de car pour y aller et pareil pour rentrer. Nos joueurs, nos athlètes auraient mérité de se frotter à ce qui se fait de mieux, mais ils sont purement amateurs. Ils travaillent ou sont étudiants. Comment auraient-ils pu associer les deux activités. Qui plus est, lors de matches télévisés, les vendredi soir ou les dimanche après-midi ? Cela aurait très difficile de tenir ce rythme toute une saison. Puis sur le terrain, les impacts auraient été énormes, l'engagement physique important. Et avec un effectif aussi restreint que le nôtre, bien que pétri de talents, ça aurait été trop dur pour nous. Tous ensemble nous avons donc pris cette décision, celle de ne pas y aller, même si ça fait quelque chose de refuser."

Accepter l'invitation ne voulait pas dire, non plus, intégrer de fait ce nouveau championnat, dont les contours restent à définir. Il pourrait compter en 12 et 14 équipes, mais à ce jour, aucune formule n’a été entérinée par la FFR.