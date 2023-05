Rugby - Nationale 2 : "Cette année, on est prêts", prévient le coach du CAP avant le match pour la montée

"Cette année, on est prêts", sourit Richard Hill. Le coach du CAPD a mené son équipe jusqu'au match de ce dimanche 28 mai, une demi-finale retour de Nationale 2 contre Villeurbanne. Le coup d'envoi est à 15h30, avec peut-être à la clé au bout des 80 minutes, une place en finale et une montée en Nationale : "Les joueurs sont prêts, la structure, les dirigeants, les supporters, tout le monde le sait. Mais on a un match difficile à disputer d'abord".

Surtout ne rien changer aux habitudes

Périgueux l'a emporté à l'extérieur, 26-43 au match aller , une avance de 17 points qui lui permettra de se qualifier s'il ne perd pas, ou qu'il perd de moins de 17 points sans encaisser de bonus offensif. Un matelas ? L'entraîneur ne veut surtout pas s'enflammer. La défaite en demi-finale l'an dernier contre Rennes est encore dans toutes les têtes.

"La différence entre les deux saisons c'est que l'année dernière, on n'était pas prêts pour monter", fait remarquer le coach anglais. "On a gagné notre groupe mais tout le monde savait que c'était un peu tôt. C'est ce qui se passe avec Rennes, ils sont montés et ils redescendent une saison plus tard."

Sang froid et détermination

L'équipe a appris de ses erreurs passées. C'est son dernier match au Rongiéras, mais le groupe a mené une préparation des plus classiques et habituelles : "L'an dernier, on est sorti de notre routine, et les joueurs étaient trop excités, ils ont perdu leur sang froid". Les joueurs avaient bouleversé leurs habitudes, se retrouvant pour manger ensemble avant le match, puis ils avaient regardé des vidéos de leur famille. Certains avaient fini les larmes aux yeux. Quelques heures plus tard sur le terrain, les cartons pleuvaient.

Cette année, le rendez-vous sera donné comme d'habitude deux heures avant la rencontre, la causerie du coach ne s'éternisera pas. Tout a déjà été dit. L'arrière du CAPD Djamel Ouchène pense que son équipe a muri : "Dans nos têtes, le contexte est différent, l'équipe est différente, la préparation aussi. La plupart des joueurs ont eu du mal à digérer la demi-finale de la saison dernière. Je pense qu'elle est digérée. C'était peut-être reculer pour mieux sauter".