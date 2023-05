Rugby - Nationale 2 : le CA Périgueux file en demi-finale après un "match fondateur"

"C'est un match important, parce que les joueurs ont maîtrisé la pression. Ca peut déclencher quelque chose", sourit Richard Hill, la tête des bons jours sur le terrain du Rongiéras à la fin de ce quart de finale. Le CAP s'impose 29 à 6 contre Bédarrides, après la défaite de deux points 14-16 au match aller.

"On a laissé passer l'orage"

La première mi-temps a pu donner quelques sueurs froides au coach de Périgueux, lui qui a passé la semaine à travailler avec les joueurs sur la pression de ce genre de match couperet. "On savait qu'ils allaient lâcher leur venin dans les 15-20 premières minutes", rembobine l'arrière Djamel Ouchène : "On a laissé passer l'orage et on a construit notre match pénalité par pénalité, et au final le premier essai nous libère".

Le troisième essai périgourdin est salué comme il se doit en tribunes © Radio France - M. B.

Périgueux mène 12-6 à la mi-temps, les adversaires ne vont plus marquer de toute la seconde. Usés par le combat physique en première période, ils laissent Périgueux leur marcher dessus, malgré un rouge pour Enzo Hardy à l'heure de jeu : "On n'a pas craqué à la mi-temps, on est devenu un groupe en seconde mi-temps", se félicite Richard Hill. Djamel Ouchène renchérit : "J'ai dit aux mecs : tout le travail qu'on fait en première mi-temps va payer en deuxième mi-temps".

Villeurbanne en demies

Et maintenant ? L'ogre de la Nationale 2, comme le surnomment les autres équipes, affrontera le Stade Métropolitain de Villeurbanne en banlieue de Lyon, auteurs d'un come-back renversant à domicile contre Auch (26-7). "On sait qu'on est une bonne équipe, mais il y a toujours cette pression quand on est le favori", prévient le coach du CAP. "Surtout après l'année dernière, où nous avons raté l'opportunité de gagner un titre. Les joueurs cette année sont vraiment motivés. J'espère que ça va déclencher notre jeu pour la semaine prochaine"

"Ce match retour peut être fondateur", espère Djamel Ouchène. "On s'est imagé des montagnes à gravir, la prochaine montagne c'est le Stade Métropolitain. Je suis content qu'on affronte une équipe qu'on n'a pas joué cette année, il y aura un peu de peur et la peur, en rugby, ce n'est pas forcément mauvais signe". Rendez-vous dans une semaine, pour le match aller des demi-finales.