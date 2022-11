Rugby-Nationale 2 : Le CAP arrache la victoire d'un point face à Niort

Comme tous les dimanches, Sport en Périgord-le Mag, à lire et à écouter sur l'application "Ici" sur le site francebleu.fr et sur la page Facebook de France Bleu Périgord. Mais également, sa version audio en podcast.

Rugby, le CAP très attendu face à Niort

Match au sommet de Nationale 2 de rugby, Périgueux face à Niort © Radio France - Xavier Dalmont

Périgueux (CAP) 19-18 Niort. 10ème journée et match au sommet de cette poule 2 de Nationale 2 de rugby, deux coleaders sous pression avant le coup d'envoi, ce dimanche après-midi, après la victoire d'Auch hier soir, qui prend provisoirement seul la tête du classement. Après la précieuse victoire à Saint Jean de Luz, les périgourdins ont confirmé face à Niort. Une première mi-temps bien maitrisée par les capistes. 16 à 6 à la pause en faveur des locaux. La reprise sera plus délicate et la rencontre deviendra plus indécise, mais le CAP s'impose face à Niort, 19 à 18. Une victoire qui place Périgueux à la 2ème place, à un petit point du leader, Auch. Résultats complets et classement .

Rugby, Fédérale 1, précieuse victoire de l'USB

Bergerac, victorieux de Bagnères de Bigorre - Thibault Chauvin, correspondant USB

US Bergerac 26-13 Bagnères de Bigorre. C'est samedi soir au stade Gaston Simounet, que l'USB a disputé son match de la 9ème journée de Fédérale Une. Les bergeracois ont obtenu leur deuxième succès de la saison. Les voilà enfin récompensés, après 6 échecs par moins de 4 points et le plus souvent par un petit point d'écart. La première mi-temps fut serrée tant au score que par la physionomie du match. Bergerac fait l'écart et mène par 7 points d'avance, en deuxième mi-temps, avant de retomber dans ses travers et offrir des fautes et des situations favorables à l'adversaire. Mais cette équipe a du mental et le prouve en revenant à égalité, à moins de dix minutes de la fin de rencontre. Elle arrache même la victoire lors des 5 dernières minutes. Voilà une précieuse victoire dans l'optique du maintien et avant d'aller à Peyrehorade, dimanche prochain, nous confie l'un des coachs bergeracois, Rémi Escudier. Résultats complets et classement.

Rugby, Fédérale 2, Belvès gagne chez le leader

Belvès en déplacement chez le leader de Fédérale 2, Cahors - Stade Belvèsois

Cahors 12-24 Belvès. Ce dimanche après-midi, le Stade Belvèsois avait la lourde tâche d'aller affronter le leader, Cahors, sur sa pelouse. Une rencontre de la 9ème journée de Fédérale 2. Le Stade Belvèsois inflige à Cahors, le leader, sa toute première défaite de la saison. Belvès l'emporte qui plus est, en terre adverse et se place désormais 2ème au classement. Les sangliers recevront Causse Vézère lors de la prochaine journée. Résultats et classement .

Rugby, Fédérale 3, derby USAN face à Vergt

L'USAN vainqueur de l'UAV dans un derby de Fédérale 3 - Charly Rotrou coprésident USAN

Union Saint-Astier 26-23 Neuvic Vergt. Ce dimanche après midi du 27 novembre 2022. L'USAN recevait l'UAV, pour un derby qui s'annonçait indécis. Les locaux étaient en grande difficulté en première mi-temps, Vergt avait les initiatives et les vernois virent en tête à la pause, 17 à 6. La deuxième mi-temps sonne le réveil de l'USAN qui revient à égalité à quelques minutes de la fin et obtient la pénalité de la gagne, que le club transforme pour s'imposer sur le fil, 26 à 23. Une victoire qui permet à l'Union Saint Astier Neuvic d'être à l'équilibre, 4 victoires, 4 défaites avant de se rendre au Bugue dimanche prochain. Résultats complets et classement .

Rugby, Fédérale 3, les résultats et classement

Figeac 47-0 Le Bugue

Nontron 24-38 Sarlat

24-38 Le Lardin Saint Lazare 13-17 Argentat

13-17 Argentat Lalinde 12-20 Lacapelle Marival

Résultats complets 8ème journée et classement et journée suivante.

Basket, Pro B, victoire à l'arrachée du BBD

Boulazac était au Palio face au promu Angers © Radio France - Harry Sagot

Boulazac Basket Dordogne 109-102 Angers Etoile. 6ème journée de Pro B, samedi 26 novembre 2022, le BBD était à nouveau au Palio et à nouveau face à un promu, après La Rochelle, c'est Angers qui venait défier le club périgourdin. Boulazac revient de loin et a eu besoin d'une prolongation pour venir à bout du coleader, Angers. Le club boulazacois, sans doute, émoussé par son déplacement au Havre, en Coupe de France de basket, a fait un match moyen. Il a même été mené de 14 points lors du quatrième quart temps. Mais le groupe conduit par le coach, Alexandre Ménard, a su retrouver les ressources pour accrocher la prolongation. L'envie et le public du Palio, 3600 spectateurs, ont fait le reste. Le Boulazac Basket Dordogne fatigué par les voyages successifs n'a rien lâché, mais il s'apprête à vivre une série de matchs à l'extérieur, dont celui de mardi prochain à Quimper. Alexandre Ménard, le coach boulazacois, soulagé et fier de ses joueurs. Louis Cassier, l'intérieur boulazacois a été le deuxième meilleur marqueur du match, avec 20 points. Dans le combat, il fut très précieux, surtout en fin de rencontre. Statistiques du match, site LNB . Classement site LNB .

Football, National 2, Trélissac et Bergerac ont digéré l'élimination en Coupe de France

Trélissac après son élimination en Coupe de France face aux Girondins de Bordeaux © Radio France - Xavier Dalmont

Trélissac 1-0 Vierzon. C'est vendredi soir que le Trélissac FC a disputé son match de la 11ème journée de National 2 de football. Une rencontre âpre marquée par plusieurs cartons jaunes distribués par l'arbitre. "Notre plus mauvaise prestation de la saison, mais on a fait l'essentiel, gagner." Nous a confié le capitaine trélissacois, Jimmy Burgho, qui lui aussi a eu droit à son carton jaune. Preuve que cette équipe a du mental et qu'elle a su digéré son élimination face aux Girondins de Bordeaux. En tout cas, cette victoire face à Vierzon est précieuse en championnat et évite au club périgourdin d'être lanterne rouge. Aujourd'hui 12ème, Trélissac jouera, vendredi prochain sur la pelouse des Herbiers, équipe toujours aussi redoutable et ambitieuse et qui occupe actuellement la 5ème place du classement. Résultats complets ici .

Nantes 0-1 Bergerac. Samedi 26 novembre 2022, les bergeracois sont en déplacement sur la pelouse de la réserve du FC Nantes. Inscrit à la 29ème minute, le but bergeracois sera suffisant pour l'emporter. Là encore, c'est la preuve que l'élimination aux tirs au but par Niort, en Coupe de France de football, a bien été digéré par les hommes d'Erwan Lannuzel.

Football, le point en Régional 1 Féminines

L'équipe féminine du Bergerac Périgord Football Club évoluant en Régional 1 - BPFC

Brive ESA 2-0 Bergerac Périgord FC. Ce dimanche 27 novembre 2022 à 15h00, coup d'envoi de la rencontre des bergeracoises en déplacement à Brive, pour le compte de la 9ème journée de championnat de Régional 1 Féminines. Bergerac 3ème au classement avant le début du match face à une plus modeste équipe briviste, avant dernière. Résultats complets site FFF . La rencontre Trélissac, Poitiers a été reportée. Grosse déception pour Bergerac qui s'incline chez un mal classé, 2 à 0 à Brive. Même si les bergeracoises ont dominé la rencontre, elles ont manqué d'inspiration et de réalisme. Brive a mérité son succès nous a dit Serge Pialat, le coach bergeracois.

Handball, N1F, Bergerac chute à la maison

Bergerac battu par Moncoutant pour la reprise de N1F - Michel Cassier, manager et coach BPPH

Bergerac Périgord Pourpre Handball 34-41 Moncoutant SAM. Samedi 26 novembre 20h45 au gymnase Louis Aragon, les bergeracoises retrouvaient le championnat de Nationale Une Féminine de handball, après une trêve internationale. La reprise fut douloureuse et la défense bergeracoise a souffert face à des joueuses de Moncoutant en réussite. Il faut dire que les entrainements cette semaine ne se sont pas bien passés et que deux joueuses majeures du groupe bergeracois se sont blessées. Il a fallu changer le système de jeu et cela n'a pas fonctionné, puisque Bergerac accusait un retard de 9 buts à la mi-temps. L'analyse de la rencontre avec le manager et coach de cette équipe, Michel Cassier. Résultats complets .

Handball, championnats nationaux et régionaux

Nationale 3 Féminines : J8 : Ambazac 30-22 Périgueux Handball. Résultats complets et classement site FFHB . Périgueux lanterne rouge.

Pré Nationale Féminines : J7 : Périgord Sud-Ouest Gond Pontouvre. Châtellerault 25-28 Ribérac. Les ribéracoises sont 2e au classement à 1 point du leader, Angoulême. Résultats complets et classements site FFHB .

Pré Nationale Masculines : J8 : Champcevinel 23-34 Grand Poitiers. Malgré la défaite, Champcevinel reste 2e au classement, mais voit son écart avec le leader Territoire Charente s'agrandir avec 4 points. Résultats et classement .

Excellence Régionale Féminines : J7 : Périgueux Handball 27-28 Auxances et Clain. Corrèze Handball 30-38 Sarlat. Périgueux est lanterne rouge, précieuse victoire des sarladaises qui remontent à la 10e place. Résultats et classement .

Excellence Régionale Masculines : J8 : Lalinde 23-34 Gazinet-Cestas. Match au sommet entre le 2e, Lalinde et le leader Gazinet-Cestas. Lalinde toujours 2e mais avec désormais 3 points de retard. Résultats et classement .

Honneur Régionale Masculine : J7 : Montpon 35-29 Brax-Nérac. Coulounieix Chamiers 37-40 Champcevinel(2). HB Techois 27-32 Sarlat. Dans ce championnat, 1er Coulounieix Chamiers, 2e Montpon, 4e Champcevinel et 6e Sarlat. Résultats complets et classement site FFHB .

Gymnastique artistique, TOP 12

Après son succès face à Orléans, la semaine dernière, ce samedi 26 novembre 2022, les enfants de la Dordogne, le club de gymnastique artistique de Boulazac s'est incliné 28 à 20 à Antibes Juan les Pins, un autre grand favori de ce championnat élite de la gymnastique masculine.

