Rugby, Nationale 2, le match au sommet, Périgueux recevait Auch

Voici les principaux résultats sportifs allant du vendredi 16 au dimanche 18 décembre 2022, concernant le basket, avec le BBD victorieux de son déplacement à Nantes en Pro B de basket, avec le nul concédé par Bergerac et la défaite de Trélissac en National 2 de football, la précieuse victoire pour le maintien de Bergerac en Nationale Une Féminine de handball, et nos trois clubs phares de rugby sur les pelouses, Périgueux, Bergerac et Belvès.

Rugby, Nationale 2, pour terminer l'année en beauté

Le CAP joue face à Auch, match au sommet de Nationale 2 de rugby - Michel Curutchet, vice président CAP

Périgueux 43-28 Auch. Ce dimanche 18 décembre 2022, c'est donc à 14h que le coup d'envoi fut donné pour ce match au sommet de la 12ème journée de la poule 2 de Nationale 2 de rugby. Le CAP, 3ème recevait le coleader, Auch. Un tout petit point séparé les deux équipes avant le coup d'envoi, c'est dire l'importance pour les capistes de l'emporter. C'est chose faite même si le club laisse échapper le bonus offensif. Le match fut débridé et les phases offensives nombreuses, des deux côtés. Périgueux a creusé un petit écart en première mi-temps qu'il remporte 31 à 14. Là encore, la deuxième mi-temps fut davantage en demi-teinte côté périgourdin, mais l'essentiel est la victoire. Résultats complets et classement .

SON RICHARD HILL

Rugby, Fédérale 1, Bergerac s'offre une bouffée d'air

L'USB victorieux d'Oloron en Fédérale Une de rugby, une précieuse victoire pour le maintien - Thibault Chauvin, correspondant US Bergerac

Bergerac 23-8 Oloron. Samedi 17 décembre 2022, coup d'envoi en soirée au stade Gaston Simounet, pour ce match de la 12ème journée de la poule 4 de Fédérale 1. L'USB occupait la 9ème place du classement avant le début du match face à Oloron, un adversaire classé juste devant. C'est dire l'importance de la rencontre, quasiment capitale dans l'optique du maintien. Les bergeracois étaient prévenus, Oloron venait de remporter son premier match à l'extérieur, sur la pelouse de Barbezieux et l'USB devait absolument l'emporter dans l'optique du maintien. Bergerac a corrigé son indiscipline et a produit un bon jeu et mérite sa victoire, selon les propos du manager Renaud Delmas. Un bémol, ne pas avoir converti un essai de plus pour obtenir le bonus offensif, pourtant les occasions n'ont pas manqué. Résultats et classement .

Rugby, Fédérale 2, Belvès, une victoire pour rester sur le podium

Arpajon Veinazes 17-7 Belvès. Ce dimanche après-midi, le Stade Belvèsois se déplaçait sur la pelouse d'Arpajon Veinazes pour le compte de la 12ème journée de la poule 4 de Fédérale 2 de rugby. Belvès a perdu la semaine dernière en déplacement là encore, c'était sur la pelouse du Clermont Cournon. Belvès n'aura pas réussi à prendre le bonus défensif. Résultats et classement .

Handball, N1F, il fallait gagner, Bergerac l'a fait !

Le Bergerac Périgord Pourpre Handball s'impose à Cognac dans un match important pour le maintien - Michel Cassier, manager et coach BPPHB

Cognac 23-31 Bergerac. Samedi 17 décembre 2022, 20h30, coup d'envoi du match de la 11ème journée de Nationale Une Féminine de handball. Et compte tenu de son classement, un match que Bergerac avait tout intérêt à gagner. Le match fut plus compliqué pour les bergeracoises que le score ne le laisse penser. Il a fallu batailler et c'est surtout en deuxième mi-temps que Bergerac a fait la différence et s'est mis à l'abri. Compte tenu des autres résultats, Bergerac rste avant dernier, malgré son succès et devra, au retour de la trêve hivernale, recevoir le 7 janvier 2023 l'équipe de Bayonne, Côte Basque Handball. Là encore, il faudra s'imposer et obtenir un quatrième succès pour continuer de croire au maintien. Résultats complet et classement site FFHB .

Football, National 2, défaite logique de Trélissac à Angers

Le Trélissac FC s'incline à Angers en championnat de National 2 - TFC

Angers 2-0 Trélissac. Samedi soir, les trélissacois se déplaçaient sur la pelouse d'Angers. Les locaux ont mérité leur victoire, si l'on en croit Hervé Loubat, le coach du TFC. Trélissac un peu trop tendre, qui n'a pas su convertir ses occasions et qui aurait pu profiter de deux pénaltys. Une victoire logique et méritée d'Angers qui avait fait appel à deux professionnels ayant disputés quelques matchs en Ligue 1. Il manque un déclic ou un meilleur mental à cette équipe périgourdine qui a pourtant un bon fond de jeu et des joueurs de qualité. On a vu de belles choses lors du parcours en Coupe de France, alors pourquoi ne pas l'appliquer dans ce championnat très serré, et où les surprises sont nombreuses. Les joueurs trélissacois vont pouvoir se reposer et profiter des fêtes de fin d'année, en famille. Mais ils seront à nouveau sur les pelouses de National 2, et joueront dès le 7 janvier prochain, un match en retard, à domicile, face à Saumur. Résultats et classement site FFF .

Football, National 2, Bergerac laisse échapper deux points

Bergerac concède le nul à domicile face à Moulins Yzeure - BPFC

Bergerac 1-1 Moulins Yzeure. Vendredi soir, les bergeracois ont encore laissé échapper les points de la victoire à domicile, dans leur stade Campréal. C'est le cinquième match nul consécutif à domicile, alors que le club périgourdin reste sur 4 succès d'affilés à l'extérieur. Un parcours de champion à l'extérieur, un parcours de maintien à domicile. Pourtant, vendredi soir, les bergeracois avaient pris le match par le bon bout en ouvrant le score à la 4ème minute. Les équipes visiteuses jouent la prudence, se regroupent en défense, en venant à Bergerac. Ce qui complique la tâche des locaux. Bergerac laisse le leader Goal FC prendre un peu plus d'avance au classement. La trêve sera plus courte pour Bergerac qui jouera un match en retard, le 7 janvier 2023 par un déplacement périlleux à Angers. Résultats complets et classement site FFF .

Football, les résultats en Ligue Nouvelle Aquitaine

Régional 1, Poule B : Mérignac-Arlac 2-2 Trélissac(2). Match en retard. Classement site FFF .

Régional 2, Poule E : Cenon 5-0 Bergerac la Catte. Match en retard. Classement site FFF .

Régional 3, Poule F : Périgord Centre 2-0 Soyaux. Match en retard. Buts périgourdins inscrits par Michaël Alves à la 65ème minute et par Rudy Gérard à la 75ème. Classement site FFF .

Basket, ProB, Boulazac continue sa belle série

Le Boulazac Basket Dordogne en déplacement à Nantes dans la salle de la Trocardière © Radio France - Xavier Dalmont

Nantes Hermine Basket 67-76 Boulazac Basket Dordogne. C'est vendredi soir que le BBD a disputé sa rencontre à Nantes de la 10ème journée de Pro B. Rapidement les boulazacois ont pris le jeu à leur compte et ont obligé les nantais à courir après le score. Boulazac gagne les deux premiers quarts temps pour mener à la pause 49 à 40. Le jeu intérieur nantais fait défaut. Boulazac enregistre le retour de Nicolas De Jong. L'adresse n'est pas toujours au rendez-vous durant cette première mi-temps et particulièrement côté nantais. La timide réaction des joueurs locaux interviendra au retour des vestiaires. Nantes remporte alors le troisième quart temps, 17 à 13. Mais Boulazac était trop fort, bien appliqué avec peu de ballons perdus et une belle présence aux rebonds. Bathiste Tchouaffé réalise une première mi-temps de rêve, il sera moins influent en deuxième période. Le jeu nantais ne pouvait se reposer que sur les performances de Smith et de Payne. La victoire boulazacoise est logique et fait plaisir. Le BBD reste sur 3 succès d'affilés. Une septième victoire qui lui permet d'occuper une belle 2ème place au classement de Pro B. Mardi soir prochain, Boulazac retrouve son public et sa salle du Palio, pour affronter Châlons-Reims. Statistiques du match site LNB .

