Rugby (Nationale 2) : une défaite rageante pour Périgueux à Auch en ouverture de la saison

Ce dimanche 11 septembre 2022, Sport en Périgord le Mag, revient sur l'ouverture de la saison de rugby pour le CAP, pour Bergerac et Belvès. En National 2 de football, Bergerac et Trélissac concèdent le nul à la maison. Echec de Bergerac en N1F de handball. Bilan de Quentin Pacher à la Vuelta.

Ce weekend était marqué par le lancement des championnats de rugby en Nationale 2, pour le CAP, le club de Périgueux, en Fédérale Une pour l'USB, le club de Bergerac, en Fédérale 2, pour le Stade Belvèsois, le club de , club promu. C'est surtout au retour des vestiaires que le BBD signe sa victoire.

Rugby, N 2, avalanche de pénalités contre le CAP

alain curutchet cap rugby © Radio France - Benjamin Fontaine

Auch-Périgueux, 31-30 : Samedi 11 septembre 2022, c'est en soirée que le coup d'envoi du tout premier match de Périgueux s'est donné sur la pelouse d'Auch. Les périgourdins ont largement dominé la première mi-temps qu'ils remportent 24 à 11. Les capistes ont inscrit quelques beaux essais sur de belles phases de jeu. Mais ils sont retombés dans leur travers de leur dernier match amical, à savoir l'indiscipline. Ils ont subi les foudres d'un arbitre parfois très tatillon qui a sifflé 20 pénalités à l'encontre des capistes pour seulement 7 contre Auch. Il ne faut cependant pas oublier la belle performance des auscitains qui ont même plutôt dominé la deuxième mi-temps. Il y avait une grande déception dans les vestiaires, à l'issue du match. Périgueux va faire appel à un arbitre, cette semaine, pendant les séances d'entrainements, afin de corriger les choses. Le CAP recevra, samedi prochain, en soirée, le club de Tyrosse pour son tout premier match de la saison, à domicile. Ecoutez la déception du vice-président Alain Curutchet. Résultats complets de la 1ère journée de Nationale 2.

Alain Curutchet vice-président du CAP Dordogne Rugby Copier

Rugby, Fédérale 1, l'USB ramène le bonus défensif

US Bergerac Rugby sur la pelouse d'Oloron en Fédérale 1 - Thibault Chauvin correspondant USB

Oloron-Bergerac, 24-20 : Ce dimanche 11 septembre 2022, 15h00, coup d'envoi de la saison pour l'USB qui se fait surprendre d'entrée et encaisse un essai hyper rapide d'Oloron après une minute de jeu, Bergerac est mené 7-0. Les bergeracois pensent qu'ils vont passer une sale journée. Mais ils se reprennent et vont aux vestiaires avec un retard de 6 points, 16-10. En deuxième mi-temps, Bergerac joue mieux et peut regretter un ou deux essais sur des actions mal négociées. Mais l'USB est trop sanctionné et se retrouve par 3 fois en infériorité numérique à la suite de 3 cartons jaunes. Dommage, les bergeracois auraient pu obtenir mieux mais se contentent du point de bonus défensif. Des regrets et quelques satisfactions pour le coach bergeracois, Renaud Delmas. Les résultats complets de Fédérale Une et classement.

Renaud Delmas, coach de l'US Bergerac rugby Copier

Rugby, Fédérale 2, Belvès s'impose sur le fil

Belvès-Arpajon Veinazes, 33-31 : C'est sur le fil, en toute fin de rencontre que le Stade Belvèsois s'impose, à domicile, au Stade Sem Gallet, pour son tout premier match de la saison. Belvès sous la houlette de son entraineur, Olivier Laurent, continue à être quasiment intraitable à la maison. Un atout pour bien figurer et avoir des choses à jouer en fin de saison. Résultats complets de la journée de Fédérale 2 et classement.

Football, National 2, Bergerac un nul rageant

Le capitaine du BPFC, Damien Fachan à l'entraînement © Radio France - Louis de Bergevin

Bergerac-Romorantin, 1-1 : Vendredi soir, au stade Campréal, le Bergerac Périgord Football Club accueillait Romorantin pour un match comptant pour la 4ème journée du Groupe D de National 2. Les bergeracois ont globalement dominé la rencontre et finissent par concrétiser à la 64ème grâce au but de Maisonneuve. On pense avoir fait le plus dur et l'essentiel, mais sur une mésentente bergeracoise, Romorantin obtient un pénalty que le club visiteur réussit à la 81ème minute. Une égalisation qui plombe les têtes bergeracoises qui se contentent du nul, 1 à 1. Un match plutôt dominé par Bergerac qui a pêché dans la finition. Il y avait de la déception dans le camp du BPFC comme nous l'avoue Damien Fachan, capitaine du club. Bergerac jouera samedi prochain à 18h00 sur la pelouse du Stade Bordelais. Et ce ne sera pas facile ! Bergerac est 8ème au classement avec 5 pts. Résultats complets et classement de la 4e journée.

Damien Fachan, capitaine du Bergerac Périgord Football Club Copier

Football, National 2, attaque muette pour Trélissac

Fabrice Faure et Hervé Loubat, le nouvel entraineur de Trélissac © Radio France - Xavier Dalmont

Trélissac-Bourges, 0-0 : Samedi 10 septembre 2022, 18h, coup d'envoi de la rencontre de la 4ème journée au Stade Firmin Daudou. Les trélissacois se sont crées plusieurs occasions nettes mais n'ont jamais réussir à convertir. Cela fait deux matchs que l'attaque du Trélissac Football Club reste muette. Vraiment dommage nous dit le coach trélissacois, Hervé Loubat, car le jeu fut agréable et les supporters ont pris du plaisir. Trélissac jouera en déplacement à Romorantin, samedi prochain à 18h00. Trélissac est 6ème au classement avec 6 pts. Résultats complets et classement, source site FFF.

Hervé Loubat coach du Trélissac Football Club Copier

Football, résultats de la Coupe de France masculine

Nous en sommes à la phase régionale Nouvelle Aquitaine de cette Coupe de France de football 2023. Il s'agit du 3ème tour. Voici quelques résultats de nos clubs périgourdins.

La Roche-Rivières 0-5 ES Boulazac, Boulazac qualifié

Boulazac qualifié C.O. Coulounieix-Chamiers 0-0 (TAB 4-5) Saint Pantaléon, COCC éliminé

0-0 (TAB 4-5) Saint Pantaléon, COCC éliminé St André Cubzac 6-0 Ribérac , Ribérac éliminé

, Ribérac éliminé Pays de Montaigne 2-2 Lamothe-Mongauz (TAB 2-4) Pays de Montaigne éliminé

2-2 Lamothe-Mongauz (TAB 2-4) Pays de Montaigne éliminé St Junien 1-2 Nontron-Saint Pardoux, Nontron qualifié

Nontron qualifié Agen 2-2 Prigonrieux FC (TAB 4-2) Prigonrieux éliminé

(TAB 4-2) Prigonrieux éliminé Jonzac St Germain 2-1 Limens JSA, entente Lisle Mensignac St Astier éliminé

entente Lisle Mensignac St Astier éliminé les autres résultats des matchs du dimanche, source site FFF.

Handball, N1 Féminine, Bergerac coince à domicile

Bergerac Périgord Pourpre Handball face à La Roche sur Yon - Michel Cassier BPPH

Bergerac-La Roche sur Yon, 25-30 : Ce samedi 10 septembre 2022 à 20h45 le Bergerac Périgord Pourpre Handball lançait sa saison de Nationale Une Féminine, à domicile, au gymnase Louis Aragon, par ce match face à la Roche sur Yon. Les bergeracoises réalisent une bonne première mi-temps. Une avance d'un petit but au moment de rejoindre les vestiaires. Et puis, gros trou d'air en tout début de deuxième mi-temps, les bergeracoises vont encaisser 9 buts d'affilés avant de réagir à nouveau. Mais cette déconcentration coutera chère. Défaite avant de se rendre, samedi prochain, à Rochechouart Saint Junien, pour une rencontre qui sera difficile à négocier, face à un ex pensionnaire, tout juste descendu de 2ème division et qui souhaite jouer la montée. Pour Bergerac qui a renouvelé à 80% son effectif. Michel Cassier, le manager, a prévenu, il faudra encore quelques matchs pour bien se régler. Résultats complets et classement de N1F.

Michel Cassier, manager du Bergerac Périgord Pourpre Handball Copier

En bref, victoire du BBD, résultats des foulées lindoises

Vendredi 10 septembre 2022, c'est sur le parquet de Cognac que s'est disputé ce match amical de préparation du Boulazac Basket Dordogne, face à un autre pensionnaire de Pro B. Boulazac s'impose 75 à 70 face à La Rochelle, club promu. C'est surtout au retour des vestiaires que le BBD signe sa victoire. Beau succès pour la 11ème édition des Foulées Lindoises, ce dimanche 11 septembre 2022, départ matinale depuis la commune de Sauveboeuf, pour deux distances de 11 et 18km à travers collines et forêts. Un beau succès avec plus de 350 participants, 206 coureurs et 150 marcheurs. Plus de 5000 euros recueillis pour aider la recherche sur la sclérose en plaque.

Le beau tour d'Espagne cycliste de Quentin Pacher

Le prochain défi du Bergeracois Quentin Pacher : le Tour de France © Radio France - Laurence Méride

Malgré son abandon lors de la 18ème étape de la Vuelta, le tour cycliste d'Espagne, Quentin Pacher, coureur bergeracois de la Groupama-FDJ aura réussi à se montrer. N'oublions pas sa très belle 2ème place, lors de la 17ème étape entre Aracena et Monastère de Tentudia (162kms) et la veille, lors de la 16ème étape entre Sanlucar de Barrameda et Tomares (189kms) il avait fini 5ème à seulement 8 secondes du vainqueur.