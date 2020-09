Rugby - Nationale : Dax impatient de jouer contre Blagnac

"On est très excités de jouer ce premier match", voilà comment Arnaud Mignardi, co-entraîneur, résume l'état d'esprit des joueurs de l'US Dax, "on a été sevré de rugby pendant 5 à 6 mois, donc il nous tarde vraiment de repartir sur de bonnes bases avec ce nouveau championnat".

Dax se déplace à Blagnac, dans la banlieue de Toulouse, ce samedi. Match de la 2e journée de Nationale mais le premier pour les Thermalistes, qui ont vu la rencontre contre Narbonne reportée au 18 avril à cause de cas de covid dans l'effectif Narbonnais.

Un match en moins : un handicap pour Arnaud Mignardi

Les Dacquois ont donc des fourmis dans les jambes, mais le fait de ne pas avoir joué le week-end dernier n'est pas forcément un avantage explique Arnaud Mignardi : "Est-ce qu'on sera plus frais que Blagnac, je n'y crois pas parce que plus on joue et mieux c'est, plus on se perfectionne, surtout après six mois d'attente. Certes, on a pris de la fraîcheur, mais on va partir avec un petit handicap, parce qu'on a pas joué depuis 15 jours ou 3 semaines."

Face à l'USD, une équipe de Blagnac "très accrocheuse, avec un gros pack, qui perd peu à la maison. Donc, qui va vouloir vendre chèrement sa peau. J'ai entendu dire que leur objectif était de rester invaincu chez eux, ça va être une grosse paire de manche d'aller gratter des points là-bas".

Blagnac / Us Dax, le coup d'envoi de la rencontre est à 18h30.