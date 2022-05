Rugby-Nationale : " la pression est sur les épaules du VRDR " David Bolgashvili entraîneur du Stade Niçois

L'entraîneur principal du Stade Niçois David Bolgashvili a bien voulu confier ses impressions avant cette rencontre décisive pour la suite de la saison en Nationale.

Est-ce que c'est nouveau championnat qui démarre selon vous ce dimanche ?

"Oui c'est certain, tout est remis à zéro pour les deux équipes et on retourne sur le terrain avec l'envie, la détermination de gagner pour passer à l'étape suivante. On a joué contre cette équipe de Valence-Romans il y a un peu plus d'un mois mais il manquait quelques cadres dans notre équipe donc il ne faut pas trop nous juger sur ce match. On va essayer de faire jouer l'équipe la plus compétitive possible mais il ne faut pas oublier que nous avons deux défaites contre cette équipe".

C'est la seule formation qui vous a battu à deux reprises d'ailleurs cette saison ?

"Oui parceque c'est une équipe très réaliste, très forte et qui sait parfaitement profiter des erreurs de l'adversaire. Il va donc falloir que nous soyons très pragmatique pour espèrer l'emporter parecqu'au niveau de la possession on a fait jeu égal avec cette équipe de Valence-Romans. La différence, c'est le réalisme, l'expérience d'une équipe qui descend de Pro D2 et qui a quasiment terminé 2e parceque le goal-average avec Angoulême c'est presque anecdotique. On est outsider, c'est le VRDR qui est favori de cette rencontre. J'espère juste que la chance va tourner de notre côté cette fois-ci."

Ce rôle d'outsider, il vous convient bien ?

"Oui mais c'est la réalité. Ils ont fini avec plus de 15 points d'avance sur nous donc c'est clair et en plus ils jouent à domicile. C'est un match qui va se jouer comme lors de toutes les phases finales sur la conquête, des détails, une grosse défense et la précision dans le jeu au pied. Malgré tout l'équipe est en confiance, on arrive à Valence décontracté, décomplexé et on va essayer de faire un bon match de rugby. C'est eux qui ont le couteau sous la gorge, nous on va faire ce qu'on peut contre une équipe qui a clairement affiché ses ambitions en début de saison".