RUGBY Nationale : le CSBJ reprend le championnat en se déplaçant à Dax

La dernière fois que les rugbymen berjalliens ont pu jouer un match du tout nouveau championnat de Nationale (3e Div), au statut semi-pro, c'était il y a plus de 3 mois : le 4 octobre. Il y a eu des matches reportés à cause du coronavirus, puis la suspension pour deux mois du championnat (de novembre à décembre) toujours en raison de la situation sanitaire.

3 matchs, 2 victoires, 1 défaite

Ce samedi, à 18h, ils seront donc sur la pelouse de Dax et comme ils n'ont joué que 3 rencontres sur 6 - avec 2 victoires et une défaite pour une 9e place - les joueurs du CSBJ auront le droit à un sacré marathon : 17 rencontres en 20 semaines.

Dans les 4 premiers pour espérer une montée

La formule du championnat a été revue et seuls les 4 premiers - et non les 6 premiers comme dans la mouture initiale - joueront les phases finales. Les deux finalistes monteront en Pro D2.

Pour le talonneur Mohamed Kribache, l'entraînement c'est sympa, mais cette fois, c'est bon la saison va enfin pouvoir commencer : "on était tous frustrés de ce début de saison compliquée. Notre force à nous, c'est d'enchaîner les matchs, et d'avoir du rythme. Tous les joueurs sont motivés. On a l'équipe pour. On espère de ne pas avoir trop de blessures, mais on n'a pas de marques, ni de repères".