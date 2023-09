Rugby, Nationale : Périgueux Bourgoin choc de la deuxième journée

Une semaine après avoir battu Nice, en ouverture du championnat, le CAPD espère remettre cela ce samedi après midi face à Bourgoin.

Louis Dubois entraineur des lignes arrières du CAPD © Radio France - Xavier Dalmont

Le CSBJ est une place forte du rugby français.

Aujourd'hui il possède le plus gros budget du championnat. Périgueux promu dans cette division s'attend à un match rude mais les "capistes" ont fait une préparation de feu.

Le match contre Nice est venu valider tout cela.

Périgueux a du cœur et du talent, il est donc permis de rêver ce samedi.

Bourgoin a quelques blessés et il y aura également des changements dans le quinze périgourdin par rapport au match de samedi dernier face aux azuréens.

"On se prépare pour cela" - Louis Dubois

Début du match à 17h au stade Roger Dantou de Périgueux