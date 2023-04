Rugby-Nationale : Thomas Lhusero de Tarbes au VRDR pour la saison prochaine

C'est le second renfort enregistré par le club drômois pour la saison prochain après le pilier gauche Julien Royer. Thomas Lhusero, demi de mêlée de Tarbes, va suivre le futur manager du club drômois Fabien Fortassin. Ce joueur de 26 ans évolue à Tarbes depuis 2014.

Thomas Lhusero absent des terrains depuis le mois de janvier

Thomas Lhusero est le capitaine de Tarbes et un des cadres du vestiaire bigourdan mais il a été victime d'une sérieuse blessure le 15 janvier dernier à Cognac, une fracture du radius avec déplacement. Le demi de mêlée de Tarbes a subi une opération et pourrait rejouer avant la fin de cette saison. Formé à l'US Castelnau En Madiranais et passé par Riscle ( Gers ), Thomas Lhusero a disputé 11 matches cette saison et inscrit 5 essais.