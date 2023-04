Rugby-Nationale : un troisième ligne néo-zélandais de Pro D2 en renfort au VRDR pour la fin de saison

Le VRDR se donne tous les moyens pour parvenir à son objectif à la fin de cette saison, c'est à dire la montée en Pro D2. Le club drômois annonce ce mercredi l'arrivée d'un nouveau joueur pour les trois derniers matches de la phase préliminaire et pour les phases-finales.

ⓘ Publicité

Dylan Lam, troisième ligne néo-zélandais, arrive de Massy en Pro D2 pour faire face aux absences sur blessures de Matt Gicquel et Philippe Laville, le premier "out" pour quatre à six semaines, le second pour plusieurs mois en raison d'une rupture des ligaments croisés. Dylan Lam devrait faire ses grands débuts sous le maillot du VRDR ce samedi pour le déplacement à Tarbes.