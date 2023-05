Rugby-Nationale : un trois-quart centre de Massy au VRDR pour 3 ans

Ce trois-quart centre qui peut aussi évoluer à l'ouverture est un renfort de choix pour le VRDR. Mathieu Guillomot a été champion de France de Nationale la saison dernière avec Massy et il a disputé 23 matches en Pro D2 cette saison avec le club de l'Essonne. Ce joueur de 29 ans a également connu la Pro D2 avec Carcassonne entre 2015 et 2017 en disputant 9 rencontres avec le club de l'Aude. C'est la 9e recrue du VRDR pour la saison prochaine et sans doute la dernière en ce qui concerne les lignes arrières.

