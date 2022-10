Rugby-Nationale2-Périgueux fait l'essentiel face à Floirac, victoire 37-22

Nouvelle journée de Nationale 2 de rugby et nouvelle victoire pour le CAP. Périgueux trouve son rythme de croisière depuis deux journées et Floirac n'avait pas les armes pour les inquiéter, même si Périgueux a gâché la fête en deuxième mi-temps.

ⓘ Publicité

Rugby, Nationale 2, les capistes cafouillent en 2ème mi-temps

Périgueux 37-22 Floirac : Pour cette 6ème journée de Nationale 2, Périgueux évoluait, ce dimanche après-midi sur sa pelouse du Stade Francis Rongièras. Toujours invaincu à domicile, le CAP trouve son rythme de croisière et nous a signé deux belles victoires probantes et larges au niveau du score face à Lannemezan et face à Limoges. L'adversaire du jour était plus modeste, le club de Floirac comptait 2 victoires et 3 défaites avant de se présenter en terre périgourdine. Périgueux s'impose 37 à 22, mais se prive du bonus offensif en laissant revenir Floirac en deuxième mi-temps. Le CAP fait une première mi-temps quasiment sans faute, et la termine par un probant 30 à 3. Mais au retour des vestiaires, ce n'est plus la même équipe, qui encaisse deux essais et semblent ne pas tenir la distance, comme ce fut le cas en début de saison. C'est incompréhensible selon le vice-président du CAP, Alain Curutchet. Les résultats complets et classement de la Poule 2 de Nationale 2 .

loading

Rugby, Fédérale 1, Bergerac perd chez le leader, Langon

Alexandre Frontère, président de l'Union Sportive Bergerac. © Radio France - Xavier Ridon

Langon 29-15 Bergerac : Pour cette 6ème journée de Fédérale 1 de rugby, c'est un déplacement périlleux que devait effectuer l'US Bergerac Rugby. Bergerac n'a connu qu'une seule victoire, et s'est incliné 4 fois et à chaque fois, de très peu. Certains matchs auraient pu connaitre un sort bien plus heureux pour les bergeracois. Ce dimanche 23 octobre 2022, l'USB jouait donc sur la pelouse du leader, Langon. Il a mieux pour se relancer, mais c'est parfait pour savoir où en est le club. Bergerac a peu existé dans cette rencontre, et le 10 à 10 à la mi-temps tenait plus du miracle. La domination de Langon fut nette et leur victoire méritée selon Alexandre Frontère, le président de l'US Bergerac rugby. Il faut travailler et se préparer pour un autre bloc de matchs, a conclu le président de l'USB. Résultats complets et classement .

loading

Rugby, Fédérale 3, Vergt, test réussi face au Bugue

L'Union Athlétique Vernois joue son derby de Fédérale 3 de rugby face au Bugue - Hervé Janot, dirigeant de l'UAV

Vergt 46-13 Le Bugue : Pour cette 5ème journée de Fédérale 3 de rugby et de la Poule 15, l'UAV était impatient de jouer ce vrai derby de la saison face au voisin du Bugue. Jusque là, même avec des victoires, les prestations vernoises n'avaient pas enthousiasmé les foules. Ce match devait servir de référence face à un adversaire jugé plus sérieux. Vergt le tient son match référence avec un festival offensif et 6 essais marqués. Cette fois, Hervé Janot, l'un des dirigeants de l'UAV est content du score comme de la manière.

loading

Rugby, autres résultats en Fédérale 2 et 3

En Fédérale 2, Poule 4, 6ème journée, Belvès renoue avec la victoire en s'imposant aisément face à Riom 43 à 21. Résultats complets et classement de Fédérale 2 .

En Fédérale 3, Poule 15, 5ème journée : Argentat 32-29 Sarlat. Le Lardin Saint Lazare 44-24 Nontron. Lalinde 10-17 Saint Astier Neuvic. Résultats complets et classement .

Rugby, les résultats en Régionale 1

NSL Rugby 15-20 Montignac. Egletons 27-48 Cublac-Terrasson. Saint Cyprien 26-28 La Réole. Ribérac 39-40 Confluent Rugby. Sainte Bazeilles 41-23 Mussidan.

Football, National 2, échec pour Trélissac, match nul pour Bergerac

Le Bergerac Périgord Football Club concède le nul face à Saumur au Stade Campréal - BPFC Le club

Bergerac 1-1 Saumur : Bergerac a concédé le nul à domicile, au Stade Campréal, ce samedi 22 octobre 2022. Une rencontre qui débute par une erreur des visiteurs et un but contre son camp de Saumur, l'actuel 2ème du championnat de National 2. Dès la 4ème minute, le Bergerac Périgord Football Club mène 1 à 0. Les bergeracois ratent deux énormes occasions d'alourdir le score et de se mettre à l'abri. Au retour des vestiaires, Bergerac concède et encaisse un pénalty. La suite du match ne sera plus la même. Bergerac perd deux points et se contente du nul à la maison. Paul Fauvel, le directeur du BPFC regrette les deux belles occasions non converties. Ecoutez sa réaction d'après match. Il évoque aussi le prochain déplacement du club à Angoulême, en championnat et le tirage au sort de la Coupe de France de football.

loading

Chamalières 1-0 Trélissac : Un seul but dans cette rencontre de la 8ème journée de National 2 et du Groupe D. Un but de Chamalières inscrit à la première demi-heure de jeu. Les tentatives trélissacoises resteront infructueuses. A noter, les 2 cartons rouges, en toute fin de match, un pour chaque équipe. 2 sanctions qui témoignent d'une fin houleuse. Tous les résultats et classement, site FFF .

Football, Régional 1, Boulazac, une victoire qui lance la saison

Etoile Sportive Boulazac, club de Régional 1 de football, vainqueur 3-1 à Feytiat - Etoile Sportive Boulazac

Feytiat 1-3 Boulazac : Samedi soir, lors de la 5ème journée de championnat de Régional 1, l'étoile Sportive Boulazac a obtenu sa deuxième victoire consécutive de ce début de saison, après avoir connu un démarrage difficile avec deux défaites d'affilées. Bernard Lagarde, le président du club boulazacois, n'était pas pour autant inquiet de ce début difficile. Il a changé entièrement son staff et il fallait un temps d'adaptation. Cette victoire lance la saison et il donne rendez-vous aux supporters samedi soir prochain pour la réception d'Angoulême. Ecoutez-le évoquer les ambitions pour cette saison si particulière, avec la refonte des championnats. 5 clubs vont descendre, les places seront chères. Attention, c'est le championnat de tous les dangers.

loading

Dans cette même Poule B de Régional 1 de football, les résultats de la B de Trélissac et de Mussidan-Saint Médard. Résultats complets et classement, site FFF .

Football, les résultats et classements en Ligue Nouvelle Aquitaine

Régional 2, Poule D, Nontron-St Pardoux 0-0 Bouscat. Limens JSA 4-1 Sireuil. Résultats complets et classement .

Régional 2, Poule E, Sarlat 2-3 Pessac Alouette. Prigonrieux 2-0 Bègles. Sainte Hélène 2-1 Bergerac La Catte. Cenon - Bergerac B. Résultats complets et classement, site FFF .

Régional 3, Poule E, Trélissac(3) 5-2 Jugeals Noailles. Mareuil-Verteillac Nonards Altillac. Chancelade-Marsac Limoges Landouge. Résultats complets et classement, site FFF .

Régional 3, Poule F, Thenon-Limeyrat-Fossemagne 2-4 Coulounieix-Chamiers. Saint Yrieix 3-2 Ribérac. Périgord Centre 1-3 Puymoyen. Résultats complets et classement, site FFF .

Régional 3, Poule H, Montpon-Ménesplet Casseneuil. Résultats complets et classement, site FFF.

Régional 1 Féminine, Châtellerault 3-2 Bergerac. Trélissac Soyaux. Résultats et classement, site FFF .

Basket, ProB, Boulazac un peu tendre à Chalon sur Saône

Le Boulazac Basket Dordogne en déplacement au Colisée pour affronter l'Elan Chalon © Radio France - Xavier Dalmont

Chalon sur Saône 87-73 Boulazac Basket Dordogne : Samedi soir, le Boulazac Basket Dordogne a effectué son premier déplacement de sa saison de Pro B. Lors de cette 2ème journée de championnat, l'Elan Chalon avait à cœur de rassurer son public, après la défaite chez le promu Angers et de mauvais résultats en coupe. Chalon a pris le match à son compte, a mis la pression sur les joueurs boulazacois et a imposé son impact physique, sans manquer d'adresse, avec 12 paniers primés contre seulement 5 pour le BBD. Rapidement pris par les fautes, Nic Moore a été protégé sur le banc et a inscrit malgré tout 15 points. Mais c'est dans l'impact et aux rebonds que Chalon Sur Saône a construit une victoire méritée, comme le reconnaissent, Alexandre Ménard, le coach boulazacois et Jérémy Sarre, le directeur sportif, au micro de Xavier Dalmont. Résultats complets de la 2ème journée de Pro B .

loading

loading

Basket, les résultats en Ligue Nouvelle Aquitaine

En Pré nationale Masculine, Poule A, AOL Basket 36-82 CEP Poitiers. Résultats complets et classement site FFBB .

En Régionale Féminine Division 2, Poule B, Limoges ABC Bergerac Basket Sud Dordogne. Résultats complets et classement, site FFBB.

En Régionale Féminine Division 3, Poule B, Bassillac Uzerche. Tulle Issac. ASPTT Grand Périgueux Basket Ball Auvézère. Résultats complets et classement, site FFBB .

Basket, R2, St Front de Pradoux, une victoire pour rendre hommage au président fondateur

L'équipe première de Saint Front de Pradoux signe sa 2ème victoire en Régional 2 de basket - Club Saint Front de Pradoux

Feytiat-Panazol 84-89 Saint Front de Pradoux : C'est une belle et précieuse victoire que vient de signer, samedi soir, le club de Saint Front de Pradoux, lors de la 5ème journée de Régional 2 Masculine. Le club avait subi 3 revers lors des 3 premiers matchs, mais depuis, Rémy Rogez, le coach de Saint Front de Pradoux peut profiter d'un groupe au complet de dix joueurs. Même si l'équipe s'est fait peur, hier soir, après avoir compté 12 points d'avance et a vu revenir Feytiat sur ses talons, l'essentiel a été préservée. "Nous avons passé une semaine difficile avec la disparition de Michel Beaudout, l'ancien président et fondateur du club. Aujourd'hui c'est son fils, Laurent qui préside l'association et cette victoire nous fait du bien et nous la lui dédions ainsi qu'à toute sa famille" nous a confié Rémy Rogez, le coach. Le calendrier du club. Saint Front de Pradoux, promu en Régional 2, vise le maintien.

loading

loading