Rugby : ne pas résumer la saison du Stade Montois à la défaite à Vannes

Mont-de-Marsan, France

Le réveil a été douloureux ce lundi pour les rugbymen du Stade Montois, défaits 50 à 10 en quart de finale de ProD2 face à Vannes dimanche. Une raclée historique et pas mal de critiques, que le capitaine Montois, Julien Tastet, ne veut toutes pas laisser passer : "On a subi pas mal de critiques, et à raison, après la défaite. Qu'on soit critiqué sur nos performances sportives, ce qu'on fait bien ou mal sur le terrain, on le conçoit. Après, il y a surement des mots qui ont dépassé la pensée des gens et c'est allé un peu loin."

Dans une vidéo de trois minutes, publiée ce lundi sur la page facebook du club, le 3e ligne jaune et noir, reconnait le pire des scénario, inenvisageable, où les guêpes ont été dépassées.

Un état d'esprit irréprochable

A quoi attribuer la défaite ? Pas question de parler d'un "trop plein de confiance" pour Julien Tastet et encore moins de remettre en cause l'état d'esprit du club, qui est "exemplaire", "irréprochable", "une force de caractère, et "c'est ce qui fait la force de ce club depuis de nombreuses années, ce qui nous a permis d'en arriver là, en quart de finale".

Le capitaine insiste sur l'hiver dernier, avec une longue série de défaites : "On aurait pu sombrer et le groupe aurait pu exploser. Malgré tout, il s'en est sorti, il a relevé la tête et on a pu aller chercher cette 5e place, qui est honorable quand on connaît les moyens du club, le bassin économique de Mont-de-Marsan et de ses environs. Et, quand on voit contre qui on combat, des grandes villes comme Vannes ou Bayonne, et que nous sommes _le 19e club français_, c'est quand même positif. Il faut avoir ça en tête, parce que peut-être que dans les années à venir, ça sera de plus en plus dur de se qualifier. Il faut donc profiter de ces moments là."

Le soutien des supporters et des partenaires

"On a faibli au mauvais moment" reconnaît Julien Tastet qui demande aux "supporters et aux partenaires de ne pas s'arrêter sur ce match là et de ne pas résumer notre saison à cette défaite là". C'est vrai que l'année a été compliquée pour le Stade Montois, entre l'annonce dès le début de la saison de l'entraîneur, Christophe Laussucq, l'an prochain pour Agen, et une cascade de blessures.

Face à la déception et à l'abattement, Julien Tastet espère que les supporters et les partenaires seront là l'année prochaine : "C'est ensemble qu'on continuera à réaliser de belles performances et à faire en sorte que nous, sur le terrain, et eux, en tribune, prenions du plaisir. Le groupe va rebondir, malgré cette défaite difficile à avaler, mais on va tout faire pour revenir et regoûter à ces phases finales."