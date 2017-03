Rugby : Nominé pour le titre de meilleur joueur européen de l'année, Camille Lopez retrouve l'ASM pour affronter Toulon.

Titulaire indiscutable lors du tournoi des 6 nations avec l'équipe de France, l'ouvreur clermontois, Camille Lopez, va retrouver l'ASM après deux mois d'absence. Nominé pour le titre de meilleur joueur européen, son retour est évidemment primordial pour affronter les Toulonnais en quart de finale.

Son dernier match avec l'ASM remonte au 21 janvier contre les Anglais d'Exeter en coupe d'Europe. Depuis, Camille Lopez a enchaîné cinq titularisations avec l'équipe de France. "Il y a moins de changements que par le passé, ce staff prouve qu'il essaye de faire confiance aux joueurs en place, on est moins sous pression, et on peut travailler sereinement" explique le clermontois, meilleur réalisateur du tournoi avec 67 points inscrits.

Camille Lopez, face aux irlandais de L'Ulster en coupe d'Europe © Maxppp - Thierry Larret

Incontournable au poste d'ouvreur, malgré le retour de blessure de François Trinh-Duc, Camille Lopez s'est également affirmé sous le maillot jaune et bleu cette saison. "Il est en pleine confiance" reconnaît son illustre prédécesseur, en jaune et en bleu, Jean-Pierre Romeu, "il est très bon au pied, excellent buteur, bon en défense, il est incontournable en ce moment" poursuit l'ancien ouvreur, qui donne un début d'explication à cette métamorphose. "Le départ de Brock James, lui a enlevé une certaine pression, il joue libéré".

Camille Lopez, qui était également en lice pour être désigné meilleur joueur du tournoi (titre finalement décerné à l'écossais Stuart Hogg), n'est toutefois pas le seul joueur de l'ASM nominé en Champions Cup. L'ailier Noa Nakaitaci figure également parmi ceux qui postulent pour succéder au palmarès au deuxième ligne des Saracens Maro Itoje (2016), et à Nick Abendanon (2015).

Il sera possible de voter en ligne à partir du 3 avril sur le site internet de l'EPCR, l'organisateur de la coupe d'Europe.