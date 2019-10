Rugby : les trois premières recrues officialisées à l'ASM Clermont Auvergne

Clermont-Ferrand, France

La saison a à peine commencé qu'il fait déjà bétonner la prochaine. Les noms qui circulaient depuis quelques jours déjà ont été officialisés ce mardi par l'ASM Clermont Auvergne. Le demi de mêlée toulousain Sébastien Bézy (27 ans) a bel et bien décidé de quitter les champions de France en titre et de former avec Morgan Parra la paire de neuf titulaires. L'international aux sept sélections s'est engagé pour trois ans (+ un en option) et remplacera l’Écossais Greig Laidlaw, qui ne restera pas en Auvergne.

Adrien Pélissié revient en Auvergne après quatre ans passés dans le Cantal - ©UBB

2e renfort officialisé : le talonneur international Adrien Pélissié (29 ans). Très sollicité, le Bordelais, qui compte également sept sélections chez les Bleus, a opté pour Clermont et signé un contrat de trois ans. L'Auvergne est loin d'être une terre inconnue pour Pélissié qui a porté le maillot du Stade Aurillacois pendant quatre saisons (jusqu'en 2017).

C'est exactement le voyage que va effectuer un autre pilier. L'ASM préparant aussi l'avenir en première ligne. Le pilier droit moldave Cristian Ojovan (22 ans) va quitter le Cantal pour le Puy-de-Dôme.

Cristian Ojovan pilier moldave du Stade Aurillacois - © Stade Aurillacois

Outre ces trois premières recrues, le club a également annoncé la prolongation de contrat d'Apisai Naqalevu pour deux saisons supplémentaires (juin 2023).

Dans un communiqué publié sur le site officiel du club, le directeur sportif Franck Azéma a commenté ses premiers renforts. "Notre recrutement commence sur de très bonnes bases... Sébastien (Bézy) est un joueur confirmé et très expérimenté qui connait parfaitement le haut niveau et dispose d’un bagage technique important qui correspond au jeu que nous souhaitons pratiquer. Dans notre esprit et pour l’instant, il ne vient pas en remplacement de Greig avec qui les discussions sont encore en cours, mais bien avec un profil encore différent pour nous apporter encore plus de talent et de diversité à la charnière. Adrien, que nous suivions également depuis quelques temps, a confirmé à Bordeaux tout son potentiel. Il va être un renfort de poids à ce poste stratégique où il possède encore une marge de progression. Nous sommes impatients de voir quelle sera la place qu’il prend dans notre effectif et quelle sera son évolution. Pour Christian, ce sera un tout autre challenge. C’est un jeune droitier qui est en train d’exploser à Aurillac, en Pro D2, et qui va avoir une belle opportunité de prouver son potentiel au plus haut niveau. A 22 ans, c’est un pari sur l’avenir à un poste où il sera bien entouré. Nous avons hâte de voir comment il peut prendre sa place dans notre effectif. En ce qui concerne Api, sa prolongation était une évidence tant il a fait preuve de professionnalisme depuis son arrivée à Clermont-Ferrand. Lors des deux dernières saisons, il a été très régulier mais a aussi su faire évoluer son jeu autour d’une puissance toujours aussi impressionnante. Il possède encore une marge de progression dans certains domaines. C’est un garçon qui travaille beaucoup et qui devrait nous réserver de belles surprises dans les années à venir."

SÉBASTIEN BEZY

Né le 22 novembre 1991

Demi-De-Mêlée, 1.74m pour 81kg

Français

Parcours Formé au Stade Toulousain, pro depuis 2010

Palmarès : Champion de France en 2011 et 2019

7 Sélections en Equipe de France

ADRIEN PELISSIÉ

Né le 7 aout 1990

Talonneur, 1.87m pour 108kg

Français

Parcours : Formé au Castres Olympique, puis Aurillac (2013-2017), puis Bordeaux (2017-2020)

Palmarès : 7 sélections en Equipe de France

CRISTIAN OJOVAN