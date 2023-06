Rugby - "On reçoit des messages d'encouragement de partout", Emak Hor à 80 minutes d'être champion de France

Emak Hor est à 80 minutes du bonheur. L'entente Arcangues / Bassussarry est en passe de réaliser un incroyable doublé, et de remporter coup sur coup deux titres de champion de France de rugby ce dimanche 24 juin. "C'est incroyable, s'exclame Marco Unhassobiscay, entraîneur de l'entente. Quand on sait la difficulté d'arriver en finale sur une saison, en jouer deux d'affilée, c'est énorme. Mais le plus dur reste à faire."

ⓘ Publicité

Le plus dur, c'est-à-dire remporter la rencontre, ce sera contre les Haut-Pyrénéens de Vic-en-Bigorre, à 15h, à Oloron-Sainte-Marie. "C'est le même stade que lors de la finale de l'an dernier contre Maubourguet sourit Marco Unhassobiscay. Peut-être que ça nous portera chance."

5 bus de supporters

Pour cette deuxième finale d'affilée, le club a réussi à remplir cinq bus de supporters pour faire le déplacement. "Et encore, on aurait pu en remplir un ou deux de plus, mais on n'a pas trouvé de car**"** révèle Marco. Toute la semaine, Emak Hor a senti monter la pression. "Mais c'est une bonne pression. On reçoit des messages d'encouragement de partout, plus on avance plus c'est fort. On revoit les fanions, les inscriptions 'Aupa Emak Hor', c'est génial, décrit Marco. C'est particulier pour les bénévoles, les familles, les copines... Les joueurs ont envie de rendre tout l'amour qu'on leur porte, ça les anime."

Une montée en pression comme source de motivation. Sachant que cette fois, Emak Hor a l'expérience de la finale précédente pour appréhender l'événement.