Rugby: Orléans s'incline face au leader Niort (photos)

Le Rugby Club Orléanais s'est incliné 25-20 à domicile contre Niort, le leader de la poule 2 de Fédérale 2, dimanche 5 février. Retour en images sur cet après-midi de rugby au Parc des Sports des Montées.

En lever de rideau, la réserve d'Orléans s'est imposée 25-18 face à la réserve niortaise. © Radio France - Guillaume Drechsler

Le capitaine Julien Tupinier en tête, le RCO sort des vestiaires encouragés par tout un club. © Radio France - Guillaume Drechsler

Une minute d'applaudissement a été respectée avant le match, en mémoire de Nicole Joye, bénévole de longue date au RCO. © Radio France - Guillaume Drechsler

Déception, frustration, dégoût... l'amertume des Orléanais était perceptible, ce dimanche 5 février, après la défaite face au leader niortais (25-20). Une défaite face au leader de la poule 2 de Fédérale 2 au goût d'échec après une première demie-heure complètement ratée.

Duel d'ailiers avec l'Orléanais Quentin Burelle au plaquage. © Radio France - Guillaume Drechsler

Après 15 minutes d'observation, la machine niortaise s'enclenche et le RCO est impuissant. L'arrière niortais Romain Chauvet est le bourreau des Orléanais en inscrivant deux essais (15e, 28e), deux transformations (28e, 32e), et en sanctionnant au pied l'indiscipline des locaux avec deux pénalités (21e, 24e). A ces 20 points de Chauvet, vous ajoutez l'essai de la mobylette Quentin Le Gall (32e) et Niort mène alors 25-3 malgré une pénalité de Jérémy Lemoine (26e).

Jérémy Lemoine, l'arrière et buteur orléanais. Il a inscrit 10 des 20 points du RCO ce dimanche. © Radio France - Guillaume Drechsler

L'heure de la révolte

Première tentative orléanaise par Jonnah Dabti... mais il manque quelques centimètres ! © Radio France - Guillaume Drechsler

A domicile, les Orléanais pouvaient réaliser la belle opération du week-end avec une victoire. Ils jettent donc toutes leurs forces dans une remontée, en commençant par la fin de la première mi-temps. Après l'essai encaissé de la 32e minute, Orléans investit les cinq derniers mètres niortais. Le pack d'avants travaille la défense du leader niortais et parvient finalement à marquer un essai collectif libérateur sur la dernière action de la première mi-temps. Visiblement marqué par le deuxième ligne Jérémie Mourrut, il est transformé par Jérémy Lemoine et le RCO rentre aux vestiaires sur une note positive (25-10 pour Niort).

Plus qu'un joueur, c'est tout le pack qui file dans l'en-but... premier essai du RCO ! © Radio France - Guillaume Drechsler

Annonce des combinaisons en touche... © Radio France - Guillaume Drechsler

Un peu plus près des étoiles.... © Radio France - Guillaume Drechsler

La reconquête orlénaise se confirme en deuxième mi-temps. Les avants du RCO usent leurs homologues niortais qui finissent par craquer. Après de nombreux temps de jeu dans les 22 mètres visiteurs, Orléans obtient un essai de pénalité (53e) sur une accumulation de fautes. Il est transformé par Jérémy Lemoine qui ajoute une pénalité à l'heure de jeu Les Orléanais reviennent à moins d'un essai transformé de Niort (20-25 pour Niort, 59e).

Les avants orléanais (en noir) ont fait mal à leurs homologues niortais (en rouge). © Radio France - Guillaume Drechsler

Essai du troisième ligne Florent Habert ? Non, l'arbitre avait déjà sifflé. © Radio France - Guillaume Drechsler

Les avants niortais craquent finalement et Jérémy Lemoine transforme l'essai de pénalité. © Radio France - Guillaume Drechsler

Jérémy Lemoine ajoute trois points sur cette pénalité et le RCO revient à 20-25 (59e). © Radio France - Guillaume Drechsler

Il reste alors 20 minutes à jouer. Le leader niortais verrouille tout, même s'il aurait pu se mettre à l'abri par son buteur Chauvet qui rate deux pénalités. Malgré une dernière banderille, Orléans ne parvient pas à remonter ces cinq points de retard.

Sur cette pénalité, le buteur niortais Romain Chauvet trouve le poteau extérieur (à droite). © Radio France - Guillaume Drechsler

Duel d'arrières entre l'Orléanais Jérémy Lemoine (en noir) et le Niortais Romain Chauvet (en rouge). Les deux grands joueurs de ce match. © Radio France - Guillaume Drechsler

Le RCO peut nourrir des regrets. Mais juste après le match, l'entraîneur orléanais Franck Cohen avait déjà l'esprit à Genevilliers, le prochain adversaire en déplacement le 19 février. Un match important dans la quête de la deuxième place de la poule 2 de Fédérale 2, directement qualificative pour les phases finales. Le RC Orléans est quatrième.

Les deux équipes se saluent après un match âpre et disputé. Mais ce sont bien les Niortais (en rouge) qui s'imposent 25-20. Ils confortent leur place de leader. © Radio France - Guillaume Drechsler