Rugby : Orléans se place pour accueillir l'Irlande en 2023 pendant la Coupe du Monde

A deux ans de la Coupe du Monde de rugby 2023 en France, la Région Centre-Val-de-Loire devient "Région hôte" avec la signature ce mercredi 1er décembre 2021 d'une convention avec l'organisateur de la compétition internationale, France 23. Parmi les 53 camps de base, Orléans souhaite être l'un de ces camps de base pour une nation du tournoi. C'est toute la Région qui se mobilise pour faire de cet événement une réussite au-delà du sport.

Le Centre-Val-de-Loire camp de base

Cette Coupe du Monde 2023 sera celle de toute la France, alors même si Orléans, Chartres et Tours n'accueilleront pas de matchs du tournoi, ces villes pourraient devenir ville hôte, explique Claude Atcher, directeur général France 2023. "C'est une région dynamique où il y a 10 000 licenciés, 70 clubs. Il était hors de question que l'on passe à côté de cette région et il fallait qu'on trouve un moyen pour qu'elle soit impliquée dans cette Coupe du Monde de rugby." Pour rappel, les camps de base seront les lieux de vie des équipes qualifiées pour la Coupe du Monde de Rugby 2023. Ils seront composés des installations suivantes : un hôtel, un terrain d’entraînement, un gymnase, une salle de musculation et une piscine.

Un sport hyper populaire en Irlande

Et c'est l'Irlande qui pourrait poser ses valises à Orléans pendant 5 à 6 semaines, c'est l'une des toutes meilleures équipes au monde. Une reconnaissance et surtout une aubaine pour le président de la Région François Bonneau. "Nous n'avons pas de grands clubs au niveau national* mais on a un nombre considérable de clubs qui travaillent pour la découverte et l'éducation du rugby. Et nous savons que c'est un sport hyper populaire en Irlande." Que ce soit à Orléans, Chartres ou Tours, la Région Centre-Val-de-Loire verra donc débarquer une marée verte irlandaise en 2023 : à charge désormais à la sélection irlandaise de faire son choix (ce sera fait d'ici janvier 2022).

Une popularité qui se diffusera sur toute la Région, poursuit Mohamed Moulay, conseiller régional au sport. "Nous sommes sûrs qu'après une grande compétition, il y a un impact sur les licences, sur l'adhésion sportive, notamment en faveur du rugby." Pour Stéphane Pouvesle, président de l'école de rugby à Fleury-les-Aubrais, cet effet ce fait déjà ressentir depuis l'année dernière. "On voit l'émulation et beaucoup de jeunes. On a déjà fait plus 40% d'inscriptions à l'école de rugby cette année." De son côté, la Ligue de rugby annonce une augmentation de 30% des licenciés dans les clubs de rugby en 2024 en France.

* Chartres évolue en Fédérale 1, Orléans et Tours en Fédérale 2