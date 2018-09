Mont-de-Marsan, France

Le premier recevait le deuxième à trois points. Match de gala qui n’ pas rendu copie totalement palpitante. Il faut être deux pour jouer un bon match etles hommes duHaut Bugey n'ont pas donné la pleine mesure il est vrai empêtrés qu'ils ont été dans les mailles du filet gascon. Les montois s’imposent sans coup férir 37-21. Avec trois superbes essais de Talès, Matanavou et Garrault. Partie exemplaire au pied de Laousse Azpiazu. Christophe Laussucq le manager montois s'est dit très heureusement surpris par le début de saison de son équipe. tout en marquant le mesure au regard d'un championnat long et toujours incertain. Quant à Rémy Talès, l’ouvreur, ex international revenu dans son club d’origine à l’intersaison, il a pesé de sa classe sur le match marquant également un superbe essai sur une percée de quasiment cinquante mètres. Et audelà en orientant le jeu tant au pied qu'à la main par de strès opportunes décisions. Les montois sont premiers. Avec quatre points d’avance sur Bayonne. Vendredi soir ils sortent à Angoulême actuel quatrième.