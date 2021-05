Rugby : Papé, Tillous-Borde, Pintiaux, les nouveaux hommes forts du CSBJ prêts pour la mission Pro D2

De gauche à droite : Grégoire Pintiaux et Sébastien Tillous-Bordes, les entraîneurs. Pascal Papé, directeur sportif. Et Henri-Guillaume Gueydan, le président.

"Nous sommes tous les quatre très attachés à l'humain et nous sommes déjà une équipe de quatre", voilà quelques-uns des mots du président du CSBJ Henri-Guillaume Gueydan lors de la présentation de son nouveau duo d'entraîneurs et de son nouveau directeur sportif ce mardi après-midi.

Le club berjallien, ancienne place forte du rugby français, a fait le choix de faire appel à Sébastien Tillous-Borde, ancien de Toulon notamment, pour prendre les rênes de l'équipe première. Autre international sur lequel le club compte s'appuyer dans ce long chantier de reconstruction, entamé en 2018 à son arrivée par le président Henri-Guillaume Gueydan, Pascal Papé, formé au club, passé ensuite au Stade Français, pour devenir son nouveau directeur sportif.

"Depuis trois ans, je vois un club qui se reconstruit et je veux l'aider à se structurer" - Pascal Papé, nouveau directeur sportif du CSBJ

"J'ai toujours eu le CSBJ en tête. C'est le club avec lequel je suis devenu pro. Il a toujours coulé dans mes veines. J'ai souffert quand il n'allait pas bien. Et depuis trois ans, je vois un club qui se reconstruit et je veux l'aider à se structurer", confesse Pascal Papé, ancien deuxième ligne. Il quitte donc le Stade Français où il était en charge de la formation car la mission qu'on lui confie en Isère le "botte" : à savoir faire le lien entre toutes les équipes, des tout-petits aux seniors "un rôle transversal, pour décliner le projet du club à tous les niveaux. Il va falloir connecter les supporters, les médias, les institutions, le centre de formation..."

"On va amener la culture du haut-niveau pour ensuite progresser sur la durée" - Sébastien Tillous-Borde, manager du CSBJ

Et il le dit, il ne prendra pas les commandes de l'équipe première : "je serai un appui fort pour le staff, l'équipe première. Je viendrai en soutien mais je ne m'occuperai pas du système de jeu." Ce rôle-là revient à Sébastien Tillous-Borde, nouveau manager et entraîneur des arrières, épaulé par Gérgoire Pintiaux, en charge des avants. Tillous-Borde, ce nom bien connu des amateurs de rugby, est associé à Toulon "un club qui a une âme, un public, comme Bourgoin-Jallieu", reconnaît-il. Un environnement qui a pesé dans la balance, comme le discours des dirigeants.

"Je suis très motivé car on est sur un projet où l'humain est au cœur. J'ai aussi les mains libres pour manager l'équipe première. Et il y a l'ambition de remonter en Pro D2." Sa venue a été actée fin avril, peu de temps après l'éviction du duo Jean-Henri Tubert et Anton Moolman, après des mauvais résultats et une mésentente avec certains joueurs.

Grégoire Pintiaux, lui, avait donné son feu vert avant ce limogeage et s'attendait donc à venir dans d'autres conditions "mais les ambitions étaient déjà là. Rentrent dans le projet Sébastien et Pascal, tout est positif ! Pendant les deux mois où je suis resté seul, il y a eu du travail de fait. Aujourd'hui, on va encore plus vite avec l'arrivée de Sébastien et Pascal." Le club va renouveler un tiers de son effectif et devrait en dire plus prochainement sur les arrivées des joueurs. "On va amener la culture du haut-niveau pour ensuite progresser sur la durée", prévient Tillous-Borde.

Les joueurs, qui viennent de terminer la saison de Nationale avec une triste 8e place, seront en vacances à la fin de semaine. Dès ce mercredi, le nouveau duo d'entraîneurs va mener des entretiens avec les uns et les autres. Le retour à l'entraînement est prévu le 1er juillet.