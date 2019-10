Rugby Paris Sportifs : Le clermontois Samuel Ezeala fait son mea culpa

Condamné par la Ligue Nationale de Rugby pour « non-respect des obligations relatives aux paris sportifs », Samuel Ezeala a écopé d'un blâme et de 1000 euros d'amende avec sursis, tout comme ses coéquipiers à l'ASM, Maxence Lemardelet et Alexandre Fischer.

"J'ai fais une connerie". Avec simplicité et un brin de naïveté, Samuel Ezeala reconnaît son erreur. "C'était il y a deux ans, j'ai parié une fois 5 et une autre fois 10 euros, mais je sais que n'ai pas le droit" ajoute l'ailier de l'ASM.

C'était de toutes petites sommes, il y a deuxans, je ne pensais que ça aurait de telles répercussions, mais je ne recommencerai pas... Samuel Ezeala, ailier de l'ASM

A la suite de sa saisine relative à des infractions à l’interdiction de parier sur des compétitions de rugby, la Commission de discipline et des règlements s’est réunie mercredi, et a sanctionné Samuel Ezeala, Maxence Lemardelet et Alexandre Fischer d'un blâme et 1000 euros d'amende avec sursis.

Les règlements de la FFR et de la LNR stipulent que « les acteurs des compétitions ou rencontres officielles de rugby ne peuvent engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur lesdites compétitions ou rencontres ».

Il faut être vigilant... Franck Azéma, entraineur de l'ASM

"C'est une bonne chose" ajoute Franck Azéma, "les sommes sont minimes, c'est 4 euros je crois pour Maxence Lemardelet, mais c'est un bon rappel à l'ordre, c'est du sursis, ils s'en sortent bien, la sanction n'est pas lourde mais elle pourrait l'être la prochaine fois" prévient l'entraineur de l'ASM. D'autres joueurs ont en revanche été plus lourdement sanctionnés. Manuel Cabanes (USON Nevers Rugby), Jérôme Brunemer (US Carcassonnaise), et Thomas Mathevet (LOU Rugby) ont été condamnés à 4 semaines de suspension et 1500 euros d'amende.