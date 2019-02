Rugby : Parra, Lopez et Fofana alignés contre Grenoble

Alors qu'ils n'ont pas été retenus en équipe de France pour préparer le match contre l'Irlande, Morgan Parra, Camille Lopez et Wesley Fofana sont laissés à la disposition de l'ASM et seront alignés contre Grenoble au Michelin. Une sanction pour les intéressés, mais une aubaine pour le club.

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Sous le soleil matinal, en ce jeudi matin, les internationaux français participent à la séance d'entrainement à l'ASM. Mais si Sébastien Vahaamahina, Arthur Iturria, Damian Penaud et Etienne Falgoux retournent ce vendredi à Marcoussis pour préparer le match contre l'Irlande, Morgan Parra, Camille Lopez et Wesley Fofana, eux, restent à Clermont.

Choix sportif ou sanction ?

Les trois clermontois étaient pourtant titulaires lors du premier match du tournoi contre le Pays de Galles, et la charnière devait être celle qui allait réguler le jeu des bleus. Mais après la déroute en Angleterre, Camille Lopez avait tenu ses propos. "C'est sur qu'on est nous les premiers fautifs les joueurs puisque c'est nous qui sommes sur le terrain, mais il n'y a pas que nous et on n'est pas seuls dans ce naufrage". Parra avait également ajouté, "on ne travaille pas assez". Des sorties médiatiques qui n'ont pas plus en haut lieu. Même si le sélectionneur avait justifié. "C'est un choix sportif, il n'y a pas eu sur les deux premiers matchs le rendement qu'on attendait".

C'est une opportunité pour nous... Franck Azéma, entraineur de Clermont

Difficile pourtant de ne pas voir une sanction derrière ce choix. Mais pas de lassitude, ou autre signe affiché en ce jeudi matin pour les intéressés. L'échauffement sur le terrain d'honneur du Michelin se poursuit. Parra, Lopez et Fofana exécutent les exercices avec les trois quart, mais aussi Vahaamahina, Iturria et Penaud.

Mais pour l'ASM, récupérer Parra, Lopez et Fofana, c'est une aubaine en cette période de vache maigre. "C'est bon de les retrouver" se félicite Franck Azéma, "mais ils veulent parler de jeu, ils se sont tout de suite plongés dans la préparation de Grenoble". Nous n'en saurons pas plus, car les intéressés ne sont pas venus s'exprimer devant devant la presse.