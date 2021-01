Rugby : pas de coupes d'Europe, l'Aviron Bayonnais retrouve le Top 14 le samedi 16 janvier contre Pau

Guillaume Rouet et les Bayonnais ont joué leur dernier match de championnat le 5 décembre face au Stade Toulousain

L'EPCR, l'instance européenne du rugby, a officialisé ce lundi la suspension temporaire des coupes d'Europe, "faisant suite à une directive des autorités françaises" qui avaient demandé aux clubs du Top 14 de reporter jusqu'à début février les matchs prévus contre les équipes du Royaume-Uni. Une mesure de précaution face aux risques du variant britannique du coronavirus, très contagieux, et qui a touché l'Aviron Bayonnais après un match face à Leicester. Les 3e et 4e journées de coupes d'Europe étant suspendues, deux weekends se libèrent. La Ligue nationale de rugby en profite pour caser des matchs de Top 14, dont le derby entre l'Aviron Bayonnais et la Section Paloise.

4 rencontres reprogrammées les 16 et 17 janvier

L'Aviron Bayonnais, qui a trois matchs de Top 14 en retard, pourra déjà en rattraper un ce samedi 16 janvier, en recevant la Section Paloise, à 21 h. La rencontre était initialement prévue le 2 janvier mais avait dû être reportée suite à découverte de dix cas du variant britannique du coronavirus chez les Bayonnais. Trois matchs de Top 14 qui avaient été initialement reportés au 6 février se joueront également le weekend prochain : Bordeaux-Bègles contre Clermont (16 janvier, 15h15), Montpellier contre Castres (17 janvier, 14h45) et Racing 92 contre Toulon (17 janvier à 21h05).

Reprogrammation également de la rencontre Aviron Bayonnais / Section Paloise (J13) au samedi 16 janvier à 21h (CANAL+ SPORT). Pour le weekend des 23 et 24 janvier : un Comité Directeur est convoqué en urgence demain (mardi) afin de se prononcer sur l'aménagement du calendrier du Championnat lié à la nouvelle disponibilité de ce weekend. Les Bayonnais pourraient se déplacer en fin de semaine prochaine à la Rochelle (J19), match initialement prévu le weekend des 20 et 21 mars, journée de doublon avec le Tournoi des 6 Nations, où la France doit accueillir le Pays de Galles.