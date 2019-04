Rugby, pas de pitié pour Massy

Département Landes, France

Attention, il reste trois journées à disputer, le Stade Montois pour l’heure tient son billet pour les phases finales mais pour être totalement tranquille il faudrait un succès ce vendredi soir et une victoire dans une semaine à domicile face à Bourg- en- Bresse.

JulienTastet, capitaine courage - SMR pro

Nous y sommes, « money time », l’heure décisive. On y est entré même dimanche dernier devant Angoulême. Victoire à l’arraché mais ô combien précieuse pour les montois qui restent dans le coup. Trois matchs encore, une sortie ce vendredi soir à Massy, la réception de Bourg- en- Bresse, relégué putatif, ultime rencontre à Vannes. Mefiat!...La Rabine, stade étuve et dix mille bretons qui chantent en bord de pelouse. Donc pour éviter d’aller escalader le Golgotha vannetais il serait bon, et même indispensable, de s’imposer ce vendredi soir à Massy. Les franciliens sont cuits mais pas morts. Attention au dérapage. Julien Tastet, 3è ligne et capitaine montois, comme Christophe Loustalot, demi de mêlée, mettent en garde contre ce qui serait une très coupable euphorie, ou pis encore, un sentiment de supériorité. Les montois n'ont gagné qu'une fois à l'extérieur cette saison, c'était en septembre à Montauban ! Se méfier toujours d’une équipe qui descend et se produit pour l’avant dernière fois en Pro D 2 devant son public. Les cadres montois rappellent pour exorciser le diable que dans la même situation ou peu s’en faut l’an dernier Aurillac les avait privés d’une demi-finale à domicile. Massy n’a plus rien à jouer, sauf l’honneur, c’est bien ce qui inquiète.