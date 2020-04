Rugby : pas de Top 14 avant la fin de l'été

Nous ne verrons pas de rugby avant la fin de l'été. La LNR a abandonné le premier scénario, très optimiste, qui envisageait des phases finales en juillet. Ne reste qu'une option : jouer fin août. Des demi-finales à quatre ? Ou avec les huit premiers ? Nous ne le savons pas encore.

La Ligue attend le Gouvernement

"Comme indiqué la semaine dernière, les décisions sur les compétitions seront prises, dès lors que le plan de déconfinement du Gouvernement sera annoncé, que le protocole médical de reprise sera validé par les autorités compétentes, et en considération des travaux de la Commission Sportive de la LNR sur la période de réathlétisation et de préparation des joueurs. A ce titre, la capacité d'engager le processus de reprise, dans les conditions validées par les autorités, à la fin de la période de confinement, sera décisive pour envisager une reprise des compétitions avant la fin de l'été", explique la LNR.

Mercato prolongé jusqu'au 15 juillet

D'autre part, le mercato est prolongé de deux semaines : "La période des mutations, qui débutera le 1 er mai 2020, et qui devait s'achever le 30 juin 2020, est prorogée jusqu’au 15 juillet 2020 pour permettre aux clubs de TOP 14 et de PRO D2 de disposer d'une plus grande latitude dans la constitution de leurs effectifs. La LNR se réserve par ailleurs la possibilité d'ajuster de nouveau, si besoin, cette date de clôture des mutations en fonction des décisions qui seront adoptées sur les compétitions."

La règle des JIFF assouplie

La Ligue a également décidé d'assouplir la règle des JIFF : "Devant le caractère exceptionnel de la situation auquel le rugby professionnel fait face, le Comité Directeur de la LNR a décidé, compte-tenu de l'interruption de la saison régulière avant son terme, de la non-application du dispositif de retrait de points pour la saison 2020-2021 aux clubs n'ayant pas atteint la moyenne de 16 JIFF (joueurs issus de filières de formation) sur la feuille de match au moment de l'interruption. 4 clubs de TOP 14 et PRO D2 sont concernés par cette mesure et présentaient, au moment de l'interruption de la saison régulière, une moyenne de JIFF comprise entre 15,6 et 15,9, très proche de l'objectif de 16 qu'ils étaient donc en situation d'atteindre avant la fin de la saison."