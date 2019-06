Rugby : Patrice Lagisquet en route vers le Portugal

Patrice Lagisquet devrait prochainement prendre en charge l'équipe nationale du Portugal. L'ancien entraîneur national et ex-entraîneur du BO à la tête d'Os lobos, les Loups !

Pays Basque, France

Patrice Lagisquet futur entraîneur de l'équipe nationale de rugby du Portugal ! Les négociations avec la fédération de rugby lusitanienne sont en court, mais tout est quasiment bouclé. L'ancien entraîneur de l'équipe de France, du BO, et plus récemment de St Pée sur Nivelle en Fédérale 3 (il a raccroché cette fin de saison) s'apprête donc à endosser une nouvelle casquette. Il s'embarque dans l'aventure avec Olivier Rieg, qui fut préparateur physique du BO puis de l'équipe nationale de Roumanie, et Hervé Durquety, qui entraînait avec lui les amateurs de St Pée sur Nivelle.

Le Portugal joue ce week-end un match de barrage face à L'Allemagne pour remonter en Groupe B des 6 Nations