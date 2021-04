Rugby - Paul Abadie, nouvelle recrue du CA Brive : "C'est un tournant pour moi dans ma carrière"

L'annonce avait fuité durant le mois de décembre dans la presse, mais n'a été officialisée que mi-janvier. Le demi-de-mêlée agenais Paul Abadie s'est engagé pour deux saisons avec le CA Brive. Il rejoindra le club dès le mois de juillet, et restera donc en Top 14 l'an prochain, alors que son club formateur descendra en Pro D2. Paul Abadie s'est confié en longueur à France Bleu Limousin.

FBL : C'est un grand défi qui vous attend l'an prochain. C'est le club qui vous a contacté ?

PA : Le CAB s'était renseigné à mon sujet. J'ai rencontré Xavier Ric et Jérémy Davidson, qui m'ont présenté la structuration du club et l'effectif. J'ai été conquis par le discours qu'ils m'ont tenu et l'engouement autour de cette équipe briviste.

Je suis ravi de passer à un nouveau chapitre de ma carrière. J'ai commencé à l'âge de 5 ans à Agen, un club qui m'a beaucoup donné. A 26 ans, je pense qu'il était temps de découvrir quelque chose de nouveau. Je suis très satisfait que cela se fasse à Brive. J'espère que je pourrais apporter tout ce que je peux pour le rendre performant.

FBL : Qu'est-ce que vous comptez apporter à l'effectif briviste ?

PA : Mon état d'esprit, l'investissement que je veux y mettre. Après, il y a déjà une équipe qui est en place, avec des jeunes joueurs, d'autres moins. Il faudra essayer de s'intégrer petit à petit au groupe. Certes, si je viens, ce n'est pas pour faire de la figuration, je viens pour ça, pour essayer de me faire ma place.

FBL : Vous avez une expérience de Coupe d'Europe, en Challenge Cup avec Agen notamment. Il ne vous manque que la Champions Cup....

PA : Que j'espère jouer avec Brive. (rires) A Agen, j'ai joué des maintiens, des matchs de Pro D2, des finales d'accessions, des matchs de Challenge Cup. Je suis paré à toutes les éventualités en terme de rugby, ou presque !

FBL : Un changement de club, ça veut dire des bouleversements familiaux, non ?

PA : Effectivement, j'ai toujours vécu à Agen. C'est la première fois de ma vie que je vais bouger aussi fort, à part pendant mes périodes d'études. J'essaye de me préparer mentalement. Au passage, je cherche un appartement à Brive, si quelqu'un a, je suis preneur (rires)

FBL : Qu'est-ce que vous souhaitez pour le CA Brive en cette fin de saison ? De finir haut ?

PA : Bien sûr, finir la saison sur le même rythme qu'ils ont eu en ce début d'année. Plus ils seront haut dans le classement, mieux ce sera pour l'équipe la saison prochaine. Mais, pour l'instant, je suis focalisé à 100% sur Agen pour l'instant, ma tête est encore ici, et on aura le temps de se projeter sur tout ça lorsque je rejoindrais le club.