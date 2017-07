Rugby : Paul Foussat, le président du comité Pays Catalan démissionne

Alors qu' il lui restait trois ans de mandat, Paul Foussat a choisi, pour des raisons personnelles, de démissionner de la présidence du comité Pays Catalan. Jean Dunyach pourrait lui succéder.

Paul Foussat n'est plus le président du comité de rugby Pays Catalan. Après quasiment 4 ans à la tête du rugby catalan et à trois ans de la fin de son mandat, Paul Foussat a rend son tablier pour des "raisons personnelles".

Paul Foussat (qui reste néanmoins maire de Rasiguères, dans les Fenouillèdes) juge son bilan globalement positif à la tête du comité : "Nous avons fait revenir les finales du championnat à Aimé Giral et su accueillir des rencontres internationales du XV de France féminin et des moins de 20 ans mais ma plus grande fierté aura été de maintenir l'unité au sein du comité lors des élections à la présidence de la FFR". Certains comités ont littéralement explosés lors de l'élection de Bernard Laporte à la tête de la fédération française de rugby l'an dernier. Le comité Pays Catalan s'était lui alors clairement positionné en faveur de Pierre Camou, le président sortant battu donc par l'ancien ministre.

Un nouveau président du comité Pays Catalan sera élu le 8 août prochain. Jean Dunyach, ancien président du comité pendant 21 ans, fait figure de favori.