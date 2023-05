Rugby, Périgueux battu à Bédarrides 16 à 14 en quart de finale aller de Nationale 2

Dans Sport en Périgord, le Mag de ce dimanche 07 mai 2023, nous évoquons la fin de saison mitigée du Boulazac Basket Dordogne, avant les play-offs. Le BBD s'est incliné au Palio, samedi soir, face au 2ème, Chalon sur Saône et perd une place au classement. Nous parlons aussi de la 27ème journée de National 2 de football, Bergerac perd son fauteuil de leader après avoir concédé le nul à domicile. Vendée les Herbiers et Goal FC en ont profité. Notons surtout la très belle opération de Trélissac vainqueur sur la pelouse du Stade Bordelais et qui assure quasiment son maintien. Ribérac leader de la Pré-Nationale Féminine de handball. Un retour également sur la 6ème édition de l'Ultra Trail Périgord au départ de Lalinde, sans oublier tous les résultats en football, basket et handball en régional.

Basket, ProB, Boulazac à la peine, avant les play-offs

Le Boulazac Basket Dordogne s'incline au Palio face à Chalon sur Saône - Harry Sagot

Boulazac Basket Dordogne 78-87 Chalon sur Saône. Samedi 6 mai 2023, 20h00, le Palio affiche complet et l'on va jouer quasiment à guichet fermé pour cette rencontre au sommet de la 33ème journée de Pro B. Dernier mach à domicile avant les play-offs. Le 2ème venait donc défier le 3ème au Palio. Malheureusement, Boulazac ne sera jamais en mesure d'inquiéter vraiment son adversaire et va devoir courir après le score, toute la partie, sans jamais passer devant. Si Nicolas De Jong et Olivier Cortale ont réalisé un très bon match, il n'en n'est pas de même pour le reste de l'équipe, à l'image de Nic Moore, qui a offert une prestation moyenne par rapport à ses standards. Mais comment lui en vouloir, dans la mesure où il a rarement déçu en étant sur le parquet en pleine possession de ses moyens. Les deux équipes se valaient sur le plan des rebonds, des ballons perdus et des interceptions, c'est sur l'adresse que la différence va se faire. Chalon sur Saône a été bien plus adroit que le BBD dans les tirs primés. Boulazac s'incline que pour la troisième fois de la saison à domicile, mais perd une place au classement de Pro B et se retrouve 4ème avant d'aller défier le 5ème, Lille. Il faut retrouver de la confiance avant d'entamer les play-offs.

Statistiques du match, site LNB . Classement ProB, site LNB .

Basket, tous les résultats des clubs périgourdins

Pré-Nationale Masculine, J22 : AOL Basket 81-88 ASPTT Limoges. AOL Basket termine 7ème au classement final.

Résultats complets et classement, site FFBB .

Régionale Masculine 2, J22 : Cenon 53-73 BBD(2). Saint Front de Pradoux 93-67 Limoges Basket Club.

Boulazac Basket Dordogne(2) termine à la 1ère place du classement final, St Front de Pradoux termine 7ème.

Résultats complets et classement, site FFBB.

Régionale Féminine 3, J18 : Bassillac ASPTT Grand Périgueux. Issac Périgueux/SAS Basket.

Résultats complets et classement, site FFBB.

Football, N2, Bergerac coince et perd le fauteuil de leader

Bergerac concède le nul face à Lorient en National 2 de football - Bergerac Périgord FC

Bergerac Périgord FC 1-1 FC Lorient(2). Les choses se précisent en cette fin de saison et chaque faux pas ou demi faux pas peuvent avoir des conséquences sur le classement et sur les ambitions finales. Bergerac, hier, samedi 06 mai 2023 recevait la réserve de Lorient qui lutte pour son maintien. A l'entame de cette 27ème journée de National 2 de football, Bergerac était leader et ouvre le score dès la 3ème minute. L'égalisation lorientaise intervient très vite, à la 7ème minute. Bergerac va s'offrir quelques occasions mais sans pouvoir marquer et va devoir gérer les contre attaques bretonnes, mais plus rien de sera inscrit. Bergerac perd son fauteuil de leader. Vendée les Herbiers en battant Saumur 4 à 1 prend les commandes du Groupe D de National 2 avec 46 points, tout comme Bergerac, les deux équipes sont départagées au goal-average. Goal FC, le 3ème compte 45 points. La lutte à 3 pour la montée en National continue et se poursuivra jusqu'à la fin. Il reste 3 matchs à disputer. Résultats complets, site FFF . Classement, site FFF .

loading

Football, N2, la belle opération pour Trélissac

Trélissac s'impose sur la pelouse du Stade Bordelais en National 2 de football - Trélissac FC

Stade Bordelais 1-2 Trélissac FC. 27ème journée de National 2, Trélissac se déplaçait samedi 6 mai 2023 sur la pelouse du Stade Bordelais, un club en souffrance qui lutte pour son maintien. Les trélissacois aussi sont engagés dans cette même lutte, mais leur situation, surtout depuis quelques journées est bien meilleure. Avant ce coup d'envoi, Trélissac restait sur un match nul et sur deux victoires consécutives. A la demi-heure de jeu, les bordelais se retrouvent à 10 après l'expulsion de Patrick Tchoutang, et même à 9 contre 11 à l'heure de jeu, avec le carton rouge infligé au bordelais Jordan Pinol. C'est à la 76ème minute que Trélissac ouvre le score. Le deuxième but trélissacois interviendra à la 90ème minute. Le Stade Bordelais réduit l'écart par un but inscrit à la 91ème minute. Score final 2 à 1 pour Trélissac et surtout les 3 points pour le club périgourdin qui grimpe ce soir, à la 5ème place. Une victoire de plus et le maintien sera acquis totalement. Résultats complets, site FFF . Classement, site FFF. Lors de la 28ème journée, Bergerac se rendra à Moulins Yzeure, un club déjà condamné à la descente en National 3. Trélissac désormais 5ème recevra le 6ème Angers, pour le compte de la 28ème journée.

loading

Football, tous les résultats des clubs périgourdins

Régional 1, Poule B : Isle sur Vienne 2-0 Mussidan/Saint Médard. Trélissac(2) Boulazac.

Résultats complets, site FFF . Classement Régional 1, Poule B, site FFF .

Régional 2, Poule D : Saintes 3-1 Nontron/Saint Pardoux. Jarnac Limens/Saint Astier.

Résultats complets, site FFF . Classement Régional 2, Poule D, site FFF.

Régional 2, Poule E : Saint Bruno 2-1 Bergerac(2). Prigonrieux 3-1 Cenon. Mascaret Bergerac la Catte.

Résultats complets, site FFF . Classement Régional 2, Poule E, site FFF.

Régional 3, Poule E : Brive Mareuil/Verteillac. Chancelade/Marsac Trélissac(3).

Résultats complets, site FFF . Classement Régional 3, Poule E, site FFF.

Régional 3, Poule F : Saint Junien 3-0 Thenon/Limeyrat/Fossemagne (forfait général). Ribérac 2-1 Puymoyen. Vindelle Périgord Centre FC. Verneuil sur Vienne Coulounieix-Chamiers.

Résultats complets, site FFF . Classement Régional 3, Poule F, site FFF.

Régional 3, Poule H : Bordeaux-Chanteclair 0-3 Montpon/Ménesplet (forfait général). Blanquefort Gensac/Montcaret.

Résultats complets, site FFF . Classement Régional 3, Poule H, site FFF.

Régional 1 Féminine : Bergerac Gradignan. Trélissac Châtellerault.

Résultats complets, site FFF. Classement Régional 1 Féminine, site FFF.

Handball, Ribérac jouera en Nationale 3 la saison prochaine

L'équipe féminine de handball de Ribérac, leader en Pré Nationale - CA Ribérac Handball

Biard 15-35 Ribérac. Samedi 6 mai 2023, avant dernière journée du championnat de Pré Nationale Féminine, mais dernier match pour les ribéracoises qui seront exempt lors de l'ultime journée. Ribérac avec cette nouvelle victoire est assurée de terminer à la première place et valide ainsi sa montée en Nationale 3. Mais les handballeuses ribéracoises et leur entraineur Bertrand Gavignet, ne sont pas encore en vacances. Elles joueront la semaine prochaine, la demi-finale de la Coupe de Dordogne. Affaire à suivre. Résultats complets et classement, site FFHB.

loading

Handball, tous les résultats des clubs périgourdins

Pré-Nationale Féminine, J21/22 : Biard 15-35 Ribérac. Mignaloux 20-0 forfait de l'Entente Périgord Sud-Ouest.

Résultats complets et classement, site FFHB.

Pré-Nationale Masculine, J21/22 : Champcevinel Handball Brive Corrèze.

Résultats complets et classement, site FFHB.

Excellence Régionale Féminine, J21/22 : Auxances et Clain 36-20 Sarlat. Périgueux 20-42 CAPO Limoges.

Résultats complets et classement, site FFHB.

Excellence Régionale Masculine, J21/22 : Lalinde 30-39 Floirac/Cenon.

Résultats complets et classement, site FFHB.

Honneur Régionale Masculine, J21/22 : Casteljaloux 29-32 Sarlat. Le Teich 32-41 Champcevinel(2). Langon Montpon.

Résultats complets et classement, site FFHB.

6ème édition du Périgord Grand Trail, les résultats

Périgord Grand Trail, les médailles pour les différents vainqueurs - Ultra Trail Lalinde

6ème édition du Périgord Grand Trail au départ de Lalinde, une épreuve qui permettaient au 600 participants de découvrir le Périgord pourpre et noir, ses paysages, son patrimoine. 120 bénévoles étaient là pour les accueillir, pour les ravitaillements et pour intervenir chaque fois que nécessaire. Certains concurrents ne sont pas allés au bout, il faisait lourd et même chaud, ce samedi 6 mai 2023. Il avait plusieurs distances, le trail du Cingle, long de 17km, le trail des Bastides qui a fait le plein, long de 44km et l'ultra trail, le Périgord Grand Trail avec 88km d'effort. Pour cet ultra trail le vainqueur est Christophe Lanxade de Villamblard, en 8h49 mn et chez les femmes, c'est l'autrichienne Theresa Offenhauser qui s'impose en 10h18mn.

loading

Rugby, défaite du CAP sans hypothéquer les chances de qualification pour le quart de finale retour.

Le CAP en déplacement à Bédarrides pour un quart de finale aller de Nationale 2 - Christian Lacombe

Bédarrides 16-14 Périgueux. Ce dimanche 7 mai 2023, 15h00 coup d'envoi de la phase finale de Nationale 2 de rugby, avec ce match aller des quarts de finale. Le CAP fait un long déplacement dans le Vaucluse, pour y affronter une équipe qu'il ne connaisse pas du tout, ce sera une vraie découverte, l'équipe de Bédarrides. Pas d'essais inscrits en première mi-temps, celle-ci se conclue par une courte avance capiste, Périgueux mène alors 9 à 6 sur la pelouse de Bédarrides. La deuxième mi-temps toujours aussi disputée, sera un peu plus délicate pour les périgourdins qui finissent par s'incliner 16 à 14 mais Périgueux conserve toutes ses chances de qualification au match retour, dimanche prochain à domicile. Le CAP devra alors montrer son vrai visage.

loading

