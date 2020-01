Rugby-Périgueux : Delmas ne restera pas. Casadeï pour le remplacer ?

Périgueux, France

Décidément le Club Athlétique Périgueux Dordogne (CAPD) ne vit jamais des saisons tranquilles. Jacques Delmas, arrivé en cours de saison dernière, ne devrait pas poursuivre l'aventure avec les ciels et blancs. L'ancien entraineur de Toulon va terminer la saison en Fédérale 2 mais il s'arrêtera là.

"Les vents sont contraires, il faut rentrer au port." - Jacques Delmas

Jacques Delmas était revenu à Périgueux vingt ans après. Sa nouvelle aventure capiste n'aura duré que quelques mois. L'ancien coach de Toulon et Biarritz préfère jeter l'éponge. Pour des raisons personnelles. "Les vents sont contraires..il faut rentrer au port" dit il. Il n'en dira pas plus, pour quitter Périgueux l'esprit tranquille. Francis Roux le président et Jacques Delmas ont des forts caractères. Il y a parfois des attelages qui ne peuvent pas durer. Jacques Delmas est toujours pressenti pour être le sélectionneur des FIDJI mais des clubs de haut niveau s'intéressent également à lui.

Didier Casadeï © Maxppp - maxppp

Jacques Delmas et Benjamin Bagatte vont terminer la saison ensemble. Benjamin Bagatte pourrait poursuivre l'aventure la saison prochaine. Pour remplacer Jacques Delmas de nombreux noms circulent. Didier Casadeï l'ancien entraineur des avants du CA Brive Corrèze pendant 10 ans est celui qui revient souvent aux oreilles.