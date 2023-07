Rugby : Périgueux recrute un troisième ligne avec une grande expérience en Top 14

L'annonce a de quoi faire saliver les supporters du CAP, déjà impatients de retrouver le Dantou pour la saison de Nationale début septembre. Le club annonce ce vendredi 14 juillet la signature du Samoan Afa Amosa, troisième ligne qui a terminé la saison dernière comme pigiste médical pour Agen en Pro D2 après avoir été libéré par l'Aviron Bayonnais en Top 14.

Passé par l'UBB, Bayonne et Agen

Le joueur de 32 ans a l'expérience du plus haut niveau, avec quatre sélections en équipe des Samoa mais surtout, 90 matchs de Top 14 dans les pattes, notamment à Bayonne et à l'Union Bordeaux-Bègles. Le gaillard de 1,87 m et 112 kg.

Le CAPD a déjà repris l'entraînement depuis quelques jours. Le club débute le championnat le 26 août en déplacement contre Nice, avant de recevoir Bourgoin pour son premier match au Dantou le 2 septembre.