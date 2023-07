Rugby : Périgueux reprend l'entrainement un mois après son titre

Quatre semaines de repos et puis retour sur le pré. Les capistes ont à peine digéré le titre de champion de France de Nationale 2 de rugby, qu'ils retrouvent la douillette et fleurie pelouse du stade Francis Rongiéras. Dix petits nouveaux sont encadrés par les plus anciens. Les premières minutes de cette saison 2023 2024 sont consacrées aux tests physiques. Entre douleur et grimace.

Parmi les nouvelles têtes, une était déjà bien connue. Il s'agit de Didier Casadeï. Passé par le CAP il y a deux saisons. Le voilà de retour au poste de manager, lui qui était entraineur des avants du Racing 92.

Didier Casadeï de retour et déjà au contact des supporters © Radio France - Xavier Dalmont

Premier match amical le 5 août à Souillac contre Albi, un club de la Nationale. Reprise du championnat le dernier Week end d'août.