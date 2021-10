Rugby fédérale 1 : Périgueux s'impose face au leader Niort

Les capistes avaient le sourire sur la pelouse du stade Francis Rongiéras ce dimanche à Périgueux. Les rugbymen du CAP ont renversé Niort, leader de la poule 1 de fédérale Une. Ils s'imposent 35 à 21 avec quatre essais marqués pour la 6ème journée de championnat. "Pour moi on était clairement la meilleure équipe aujourd'hui, sourit Richard Hill, le coach des joueurs de Périgueux. On a proposé du jeu. Je vois que ça commence à se mettre en place."

Victoire 35 à 21 avec 4 essais

Dès l'entame de match, les périgourdins ont imposé leur jeu avec un essai signé Cyril Couturier à la septième minute. Enzo Hardy marque un essai à la 13ème minute, pour son retour de blessure. Malgré un coup de mou en deuxième partie de première période, les capistes ont repris le match en main dès le début de la deuxième mi-temps, avec un essai de Joffrey Tallet puis de Marius Iftimiciuc.

Un bonus offensif perdu à la dernière minute du match

Les joueurs de Niort on eu très peu d'occasions, sauf en fin de rencontre. Ils inscrivent deux essais dans les dix dernières minutes. De quoi faire perdre le bonus offensif aux périgourdins en toute fin de match. "C'est le seul point négatif de la journée, concède Joffrey Tallet, auteur d'un essai, trois transformations et deux pénalités. Je pense qu'on a une baisse de régime les vingt dernières minutes et on sait que quand on relâche un peu, une équipe comme ça, elle nous le fait tout de suite payer."

Périgueux passe en tête de la poule 1 de fédérale Une avec 23 points après 6 journées de championnat. Dimanche 24 octobre les capistes se déplacent à Langon, en Gironde.