Rugby : Pierre Berbizier à l'Aviron Bayonnais

Pierre Berbizier sera le prochain manager général de l'Aviron Bayonnais Rugby.

C'est officiel. Pierre Berbizier sera le manager général de l'Aviron Bayonnais pour les deux prochaines saisons : 2017-2018 et 2018-2019.

L'ancien demi-de-mêlée international était manager du Racing Métro de 2007 à 2012. Il a également été entraîneur du RC Narbonne (1998-2001) et sur le plan international : sélectionneur de l'équipe de France (entre 1991 et 1995) et de l'équipe d'Italie (2005-2007).

Avec les dirigeants du club, Pierre Berbizier travaille actuellement à la composition du staff sportif.

L'aviron Bayonnais et 14ème et dernier du Top 14. Il se déplacera à Toulouse samedi soir pour la dernière journée de la phase régulière du championnat. Bayonne retrouvera la ProD2 la saison prochaine.