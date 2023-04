Rugby : plusieurs changements dans l'encadrement du CSBJ la saison prochaine

L'attente prend fin à Bourgoin-Jallieu. Plusieurs changements ont été annoncés, ce jeudi, au sein de l'encadrement du club ciel et grenat. Dans le détail, Pascal Papé se rapproche du terrain et sera le manager général du CSBJ, en remplacement de Sébastien Tillous-Borde, en partance pour Rouen, en Pro D2. Il aura pour rôle de superviser les deux entraineurs, ceux des lignes arrières et des avants.

ⓘ Publicité

Aux côtés de l'ancienne gloire des ciel et grenat, Grégoire Pintiaux conserve son poste d'entraineur des avants et sera épaulé par Sébastien Bouillot, nouvel entraineur des arrières qui arrive d'Oyonnax en Pro D2. Avec Pascal Papé, une autre légende berjallienne suit l'exemple et revient au club : Benjamin Boyet. L'ancien demi-d'ouverture nord-isérois interviendra une à deux fois par semaine auprès des jeunes.

Des changements annoncés alors que le CSBJ est toujours en course pour espérer monter en Pro D2. Les ciel et grenat sont assurés de disputer les phases finales de Nationale, grâce à leur cinquième place. En attendant, ils se déplacent à Rennes, ce dimanche, pour le dernier match de la saison régulière.

À lire aussi Rugby : Sébastien Tillous-Borde nouvel entraîneur du Rouen Normandie Rugby