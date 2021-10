Rugby - Plusieurs plaintes suite à la bagarre générale lors du match Espoirs entre l'USA Limoges et Drancy

Le week-end dernier, le club de rugby de Drancy a porté des accusations très graves contre l'USA Limoges. Le club francilien accuse un joueur limougeaud de propos racistes. Avant cela, à la fin du match Espoirs, plusieurs joueurs de Limoges ont terminé à l'hôpital suite à une bagarre générale. Un épisode semble t-il d'une grande violence et qui a d'ailleurs donné lieu à plusieurs plaintes. Au moins trois plaintes ont été déposées par des joueurs ou leurs parents, et part l'entraineur de l'équipe Espoirs de l'USAL.

La ville de Limoges a aussi porté plainte

Sachant que trois jeunes limougeauds ont du passer une nuit en observation, avec pour au moins un d'entre eux, une commotion cérébrale, des mots de tête plusieurs jours après et l'obligation de consulter un neurologue. La ville de Limoges a aussi porté plainte pour de légères dégradations dans le vestiaire occupé par les espoirs de Drancy. Le préjudice n'est estimé qu'à 110 euros, mais la mairie ne voulait pas laisser passer.

Le directeur sportif de Drancy tire à boulets rouges sur l'USAL

Concernant les seniors, le club de Drancy a bien posé une réclamation suite à ses accusations d'un propos raciste proféré à l'encontre d'un de ses joueurs par un adversaire. Des accusations sur lesquels les dirigeants de Drancy ont largement communiqué dans différents médias ces derniers jours. Un dirigeant du club francilien décrit un climat hostile et des propos racistes venant aussi des tribunes, dès l'arrivée des deux équipes du club de Seine Saint Denis. Un climat qu'aurait favorisé les dirigeants limougeauds selon le directeur sportif Samuel Mouliom.

Les dirigeants limougeauds, "écœurés", songent à porter plainte pour diffamation

Ces derniers réfutent fermement. S'il reconnaissent du chambrage, ils rejettent en bloc les accusations de racisme et envisagent d'ailleurs de porter plainte pour diffamation. Les deux clubs se recroiseront le 24 janvier en Seine Saint Denis pour les matchs retours. Avant cela, les limougeauds, non sans appréhension, doivent aller dans le 93 pour affronter Saint Denis à la mi novembre alors que des menaces ont été proférées sur les réseaux sociaux. D'ici là, l'USAL et Drancy s'en remettent à la commission de discipline de la Fédération Française de Rugby et à la justice.