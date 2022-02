Rugby - Pourquoi la victoire du CA Brive face à Biarritz est (très) encourageante ?

Ce samedi, Brive a livré un match plus qu'honorable face à Biarritz au Stadium en gagnant 33 à 10. Alors que Clermont, Montpellier, Toulon et le Racing se profilent, on se demande si cette victoire est encourageante pour affronter ce mois de février.

Racing, Clermont, Montpellier, Toulon...mieux vaut avoir le coeur bien accroché en regardant le noms des futurs adversaires du CA Brive en ce mois de février. Avant ce week-end, Brive pointe à la 11e place du classement, doublé dimanche par le Stade Français, vainqueur sur le fil de Toulon. Avant le déplacement face au Racing, seul déplacement du mois, la question se pose : la belle victoire avec le bonus offensif contre Biarritz est-elle encourageante ?

Les ballons portés, les valeurs de Brive retrouvées

Un des signes les plus intéressants porté par cette victoire 33-10, c'est l'allant offensif. Les percées de Bituniyata et Lee, mais aussi la force en conquête et dans les ballons portés. "C'est quelque chose que l'on travaillait à l'entraînement, mais on était pas performant" note le talonneur Thomas Acquier. Samedi, il a marqué un essai sur ballon porté à la 75e minute. Parmi les quatre essais de Brive, deux ont été plantés dans ce style, soit la moitié. "On avait à cœur de montrer qu'on était capables d'avancer dans ce secteur-là. On a récolté des pénalités, marqué deux essais. Après, ce sont les cartons qui nous ont poussé à faire cela, mais ça nous montre qu'on est capable de le faire." Evidemment, la question est la suivant : les brivistes pourront-ils refaire le coup face à des grosses équipes ? Tout est affaire de confiance dans ce créneau-là. "C'est une arme qui a toujours été une arme de Brive" expliquaient en chœur Thomas Acquier et Jean-Baptiste Péjoine après la rencontre.

La discipline, du mieux malgré les cartons

Concernant la discipline, c'est évidemment insuffisant si on regarde les deux cartons jaunes, dont un pour un mauvais geste de Setareki Bituniyata sur Gavin Stark. Evidemment, c'est aussi le cas du carton rouge de Lucas Paulos, pour ce coup de nez sur Josh Tyrell juste avant la mi-temps. "Ces gestes ne sont pas à refaire". Jean-Baptiste Péjoine en convient, mais pourtant, le coach des lignes arrières de Brive voit du mieux. "_On le voit défensivement et sur le jeu au sol, c'est plutôt bien. Alors, évidemment, il y a toujours des fautes, mais s'il n'y a pas de fautes, c'est qu'on ne défend pas. Mais, il y a du mieux et ça va dans le bons sens."_Est-ce enfin une preuve de la sérénité qui règne sur le terrain ? Est-ce le travail réalisé avec l'arbitre Pierre Brousset il y a quelques semaines ? Là encore, le test face au Racing en fin de semaine donnera un premier élement d'analyse.

S'il échoue sur deux tentatives, Enzo Hervé a été très bon à l'ouverture © Maxppp - Stéphanie Para

Les buteurs en difficulté, mais pas en crise

Reste le point noir de cette soirée de samedi : les 15 points perdus par les deux buteurs Enzo Hervé et Thomas Laranjeira en transformations et pénalités. Avec une mise en place non-réalisée car le terrain était gelé, les deux buteurs ont eu du mal à scorer samedi. Pas en confiance, Thomas Laranjeira cède le but à Enzo Hervé en milieu de match, le buteur corrézien lui donne le but pour le dernière pénalité face aux perches. "C'est une question de respect" soulignait après la rencontre le jeune ouvreur, "Thomas est critiqué, mais il a plus fait gagner de matchs au CAB qu'il en a fait perdre" souligne lucide Enzo Hervé. Pour autant, ces 15 points n'ont pas manqué à Brive pour s'imposer, et cela ne témoigne pas d'un manque de confiance total. "Ce sont les aléas du buteur, qui a des jours avec et des jours sans" dédramatisait Enzo Hervé après le match, assurant qu'en bons professionnels, lui et Thomas Laranjeira "allaient se remettre au travail dès cette semaine pour avoir un meilleur taux de réussite"

Les joueurs blessés de retour au meilleur moment

Surtout, on a vu samedi l'importance des joueurs qui sont revenus de leur blessure. C'est le cas de Sooty Fa'aso'o, qui plante un essai tout en puissance. "Hayden Thompson-Stinger est bien revenu aussi, et a bien bougé" les biarrots, souligne Jean-Baptiste Péjoine. Sans compter la bonne performance des autres, de Motu Matu à Nico Lee, blessé durant la première partie de saison. "Stuart Olding est rentré 20 minutes aussi pour permettre d'alterner pied droit et pied gauche" sur les renvois et pénaltouches. "Dès qu'on a des porteurs de balle qui avancent, qu'on arrive à gagner nos chocs devant, que notre conquête est propre et qu'on gagne des pénalités, c'est plus facile pour développer notre jeu." Aux brivistes désormais d'en faire quelque chose face aux cadors du championnat.