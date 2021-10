Rugby : première défaite de la saison pour Périgueux face à Arcachon

Une défaite dure à encaisser pour les rugbymen Périgourdins ce dimanche 3 octobre face au RCBA, au club du bassin d'Arcachon. Ils s'inclinent à domicile, sur la pelouse du stade Francis Rongiéras, 18 à 13 pour la 4e journée de Fédérale Une.

"Un gros stop"

Jusqu'à présent, le CAP n'avait enchaîné que de larges victoires sur ses adversaires avec 141 points inscrits en trois matchs face à Rennes, Beauvais et Floirac. Périgueux était jusque-là, premier de sa poule. Pour le capitaine du CAP, Marius Vialle, il y a probablement eu un excès de confiance après les trois premières journées "quand on ne met pas l'envie, quand on ne met pas de combat dans le rugby, c'est compliqué, on ne peut s'en prendre qu'à nous même". Si le troisième ligne reconnaît que cette défaite est "un gros stop", il n'est pas inquiet pour la suite car il souhaite que son équipe se remette au travail avant de se déplacer à Drancy (le 10 octobre) et de recevoir Niort (le 17 octobre) pour la suite du championnat.

Des fautes mais Périgueux inscrit le seul essai du match

L'entraîneur du CAP, Richard Hill, analyse le match et pointe les erreurs commises par son équipe "en touche, en mêlée, il y a eu beaucoup de fautes". Arcachon remporte le match sans inscrire un seul essai, avec cinq pénalités et un drop. Malgré tout, pour Richard Hill, ces fautes peuvent être corrigées "avec un travail mental sur l'équipe" et il souligne que Périgueux a été la seule équipe à inscrire un essai "on a été mauvais en tout mais on arrive à décrocher le point de bonus défensif". Le coach du CAP reconnait que Périgueux, avec son statut de favori fait figure de club à battre à tous prix "les équipes vont élever leur niveau de jeu, c'est à nous de nous adapter".

Au classement, Périgueux est désormais deuxième de sa poule derrière Niort.