Rugby, Pro D 2, 24è service, sept sous la quille!

En Pro D 2, 24è acte. Le Stade Montois 4è ce vendredi soir à 20h et en direct sur France Bleu Gascogne après « les Têtes à packs » invite Béziers 12è sur l’herbe de Boniface. A 20h30 et en direct toujours sur FBG, Dax 13è sort à Agen 2è.

Les choses sont dites et assumées dans la réalité de la confrontation : Dax part à Armandie affronter Agen redoutable sur son pré avec l’ambition de resserrer les rangs et de tenter d’éviter d’en prendre 50 comme ce fut le cas à Béziers et Albi. Dax profil bas oui car Dax n’a gagné que deux fois à l’extérieur à Vannes et en début de championnat à Perpignan. La phalange bleue d’Agen espère bien elle faire du jus de pruneau des espérances dacquoises. Agen vise la montée directe. Le collectif dacquois doit donc absolument retrouver de la vertu sous peine de se faire châtier une nouvelle fois.

Mont-de -Marsan est 4è mais d’Oyonnax premier à Montauban 6è rien n’est fait. Tout peut encore s’inverser. D’où la nécessité impérieuse pour les guêpes de s’imposer devant Béziers, de mettre la manière et si possible de bonifier l’affaire. Il reste 7 journées à disputer, l’on touche à l’issue d’un bloc de 5 matchs, il y aura ensuite pause avant que d’attaquer à partir du 24 mars deux séries de trois matchs. Le calendrier montois verra la troupe à Tastet sortir 3 fois, à Angoulême, Bourgoin et Dax et recevoir Narbonne, Aurillac avant que d’en terminer dans Boni devant Biarritz. Et pour l'heure Béziers qui débarque n'est pas victime expiatoire.