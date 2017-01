Rugby, Pro D 2, ça repart de là!

On repend le collier partout en Pro D 2 avec ce weekend la 1ère journée des matchs retour. Dax 12è, ce vendredi sort à Biarritz, 11è, et ce samedi à 13h à Boniface, le Stade Montois 7è reçoit Perpignan 9è.

15 matchs à jouer encore avant le verdict et rien n’est dans le marbre pour l’heure si ce n’est que Bourgoin, dernier, est quasiment condamné avec désormais 12 points de retard sur Béziers, 15è, et deuxième relégué virtuel. Pour le reste, ni en haut ni en bas, l’affaire n’est acquise. Oyonnax est leader mais partage les points avec Agen, suivent Montauban et Aurillac dans un mouchoir, Angoulême est cinquième, dans la foulée, et Mont- de- Marsan, 7è, à seulement une longueur du dernier demi-finaliste potentiel en l'occurence donc Angoulême. Les montois qui, samedi, à l’heure de l’apéro, entre pinxos et tapas, accueillent Perpignan, 9è et six points derrière. Christophe Laussucq, le manager montois

Christophe Laussucq, manager-entraîneur du Stade Montois

Dax est 12è à dix points des montois, 7 longueurs devant le premier reléguable possible, l'ASB. Dax a terminé l’année calendaire par une victoire très précieuse dans Boyau sur Béziers après six défaites consécutives. Dax sort à Biarritz. Les biarrots avec pourtant gros effectif occupent une médiocre 11è place au regard de leur colossaux moyens, trois points devant les thermalistes. Affaire en rouge et blanc, décisive pour Dax, avis du directeur sportif dacquois, Jérôme Daret.

Jérome Daret,directeur sportif de l'US Dax

Lors du match aller, le 23 octobre, Dax avait mis session aux biarrots, les thermalistes avaient fait bouillie du BO dans Boyau 41 à 16. Il faut certainement s’attendre à une réaction d’orgueil des joueurs de Darricarrère et Garcia dans Aguilera...sauf à y perdre son basque !