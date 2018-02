Mont-de-Marsan

Vendredi soir prochain Dax 14è et 1er non reléguable recevra Angoulême 9è et le Stade Montois 3è sortira à Nevers 11è. Le point sur la situation en général et pour les deux clubs landais en particulier.

La situation générale.

Le championnat peu à peu se décante. Tant en haut qu’en bas de tableau. Vers la tête Montauban en dépit de sa surprenante défaite à domicile face à Carcassonne, l’avant dernier, est toujours en tête avec désormais un seul point d’avance sur Perpignan en pleine bourre. Les montois sont solides 3è à 5 longueurs du leader. Premier trou de 8 points entre les jaune et noir et Grenoble 4è. Biarritz, Colomiers et même Bayonne sont encore dans le coup pour disputer les phases finales. Et Angoulême, surprenant, est toujours au contact de l’Aviron, le déplacement à Boyaux dira si les charentais sont capables de venir jouer les trouble-fête dans le haut. Aurillac, Nevers et Vannes peuvent espérer se maintenir à la condition de ne rien gâcher d’ici la fin du championnat. En effet les écarts avec le bas du classement sont très faibles. Les cantalous comptent 43 points, Nevers et Vannes 42, Dax premier sauvé putatif 40. L’USD qui désormais est talonnée par Carcassonne à 5 longueurs, soit une victoire bonifiée. Narbonne semble largué et les audois ont fin de course compliquée. Mais encore une fois attention aux apparences, il reste 8 journées à disputer et rien n’est vraiment dans le marbre.

L’état dacquois

Dax peut s’en sortir c’est certain. Les dacquois vont recevoir Angoulême pour la reprise puis aller à Aurillac et Grenoble, deux éléphants, recevoir Carcassonne le 9 mars pour un match qui pourrait être déterminant, sortir à Vannes, accueillir Béziers, aller à Montauban actuel leader et en terminer avec le réception de Vannes. Complexe mais pas irréalisable. Carcassonne de son côté, le concurrent, reçoit Colomiers, va à Bayonne, accueille Aurillac, sort donc à Dax , invite Narbonne, voyage à Grenoble prend Béziers et finit à Perpignan. Les confrontations sont équilibrées, il y a à prendre des deux cotés. Dans cet affrontement à distance ponctué par le rendez-vous commun du 9 mars à Boyau les dacquois ne peuvent calculer. L’USD va récupérer son ouvreur buteur uruguayen Felipe Berchesi absent pour sélection nationale. On sait que les rouges peuvent également compter sur Nicolas Cachet comme artificier et sur une ligne d’attaque probante. Les dacquois ont prouvé lors du dernier match face à Mont de Marsan qu’ils ont capacité à aller chercher des points à l’extérieur. Mais dans cette lutte pour la survie dans laquelle Massy, Nevers et Vannes sont également impliqués il ne va rien falloir gaspiller.

Dax pour espérer © Radio France - Bernard Teissier

L’état montois

Le stade est 3è, une position renforcée encore par la victoire face à Dax même si celle-ci a été laborieuse. Les montois ont 5 points de retard sur l’actuel leader Montauban, quatre sur Perpignan, le dauphin, mais aussi 8 longueurs d’avance désormais sur Grenoble. Grenoble qui viendra à Boniface 16 mars. Les montois vont sortir à Nevers et Vannes où il faudrait impérativement gagner, puis aller à Bayonne et Aurillac, deux chats noirs qui portent la guigne aux jaune et noir. Et attention, Mont de Marsan pour cette fin de championnat va recevoir du très lourd. Outre Grenoble les hommes de Laussucq vont accueillir Biarritz, Montauban et Perpignan, toutes équipes de tête de classement. Le Stade a une infirmerie encore chargée mais l’homogénéité de son effectif et sa largeur de banc lui ont permis pour l’heure de pallier les défections. Mont de Marsan est 2è meilleure attaque en points mais 1ère en nombre d’essais marqués, 75 au compteur. Des montois qui contrairement aux saisons précédentes n’ont pas à cavaler pour récupérer des points, ils n’ont même jamais été en aussi bonne position depuis des lustres. L’objectif des guêpes, validé, est bien sûr de disputer une nouvelle demi-finale au moins. Les deux premiers du classement seront exemptés de barrages lesquels s’annoncent aléatoires. C’est le but que vise le Stade Montois. Il y a matière. La fin de championnat s’avère excitante.