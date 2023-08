Rugby, Pro D 2, Mont-de-Marsan à la maison sur la côte basquaise

A la maison mais loin de Boni! Les montois jouent leur premier match à domicile à…Biarritz. La raison : la pelouse synthétique du Stade Boniface est en fin d’installation. Et c’est donc la réception de Vannes qui attend les rayés sur la gazon d'Aguilera. Les vannetais qui se sont imposées de dix points sur leur pelouse face à Nevers lors de la première journée. Quand les montois s’inclinaient en prenant le bonus défensif à Grenoble. Voilà, retrouvailles avec des bretons qui n’ont pas toujours porté chance aux gascons. Mais bon, nouveau chapitre, nouvelle inspiration. En tout cas, ce match supposé à domicile, dans Biarritz- le- haut qui ne sera jamais Boniface, va appeler plus de cohésion de la part des montois. Seize fautes, deux cartons jaunes, le Stade, qui menait 16-9 à la mi-temps en Dauphiné, s’est fait sérieusement secoué ensuite. Trop de fautes, d’indiscipline, un manque de lucidité, d’attention, des erreurs de débutants qui coutent trois points, des plaquages manqués qui donnent trois essais en dix minutes aux isérois…pas fameux. Le moteur montois n’est pas encore en régime. Les rayés ont été également chamboulé en défense et privés d’initiative. Il va pourtant falloir monter dans les tours ce soir sauf à se mettre la rate au court bouillon tout de suite. Attention. Vannes n’est plus novice naïf. Vannes a un sacré ouvreur qui oriente de ouf. Vannes est fort en ballons portés. Vannes sait tenir le cuir. Vannes est capable de priver l’adversaire de munitions en conservant la possession. Mefiat !

