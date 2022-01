Rugby, Pro D 2, Mont-de-Marsan à la tripe et au moral

Le Stade qui demeure invaincu à domicile.

Un succès obtenu au terme d’un match difficile compte tenu des conditions climatiques et aussi de la belle opposition des carcassonnais. C’est en effet aussi une rencontre que les montois auraient perdu il y a deux ou trois ans. Un match piège rendu difficile par les conditions climatiques, trois degrés, une pluie glaciale par instant, un terrain lourd. Et la difficulté attendue de cette reprise de championnat après trois semaines de trêve des confiseurs. Toujours compliqué à négocier ce genre de virage. Et les montois ont eu fort à faire avec des languedociens actifs, solides, équipe à caractère, opportuniste et déterminée, bien difficile à manœuvrer. Comme on la connait. Tout débute pourtant bien avec un essai du troisième ligne William Wavrin, dès la 14è minute sur un magistral groupé- pénétrant suite à une pénal-touche jouée en lisière d’en-but. Mais douze minutes plus tard les audois récupèrent aux 22 mètres et l’arrière Maxime Gianet marque sur une grosse percée du 3è ligne centre Tim Agaba. 10-10 aux citrons, ça se tend. Cependant la deuxième période va démonter une fois encore les ressources et la qualité de cohésion des montois qui peu à peu vont mettre la main sur le ballon, organisés et sérieux. Les gascons vont alors user Carcassonne en vagues répétées et meurtrissantes, par, notamment, aussi, l’engagement important, impressionnant et précieux de Faelafa, Cedaro et Muzzio. Lesquelsvont meurtrir les audois par leurs assauts répétés. Et ajouter à cela l’orientation encore impeccable de leur ouvreur Willie Du Plessis. Coly et Laousse - Azpiazou, actifs dans le jeu, ont, à tour de rôle, fait le métier en enquillant tous leurs tirs. Mont-de-Marsan qui, dans ce match typiquement traquenard au cœur de l'hiver, a fait la preuve de sa capacité à se sublimer dans la difficulté, à ne jamais rompre, à persévérer.

Le groupe qui laisse des plumes dans la bagarre, son pilier droit Anthony Alvès, sérieusement touché à l’épaule droite, Coly et Brethous sortis en claudiquant, Laval, pilier droit a lui aussi dû être remplacé.

Mont-de-Marsan demeure leader avec toujours deux longueurs d’avance sur Oyonnax.

Prochain match jeudi 13 janvier, sortie à Nevers, actuel 5è.