Rugby, Pro D 2, Mont-de-Marsan et du Plessis pour la gagne

Willie Du Plessis. Le maitre à jouer.

Au regard de l’importance majeure de l’ouvreur sud-africain du Stade Montois, les croyants et dévots jaune et noir prient pour qu’il n’arrive rien à Willie du Plessis. Sauvez Willie ! Il est vrai que le maitre à jouer stadiste s’est rapidement imposé comme une pièce maitresse, un atout majeur du dispositif gascon. Le natif de Pretoria affirme d’ailleurs vivre une cure de jouvence depuis son arrivée dans la cité aux trois rivières. Francophone et francophile, descendant de huguenots émigrés, du Plessis se transcende au sein d‘un groupe où il a immédiatement trouvé ses marques. Influent sur le pré comme au cœur de la troupe. Homme de champ comme de vestiaire. La direction technique du Stade lui a d’ailleurs donné les clés du camion. Une renaissance quand on se souvient que la saison dernière du Plessis faisait banquette à Biarritz. Passé par les Bulls, les Cheetas, Toulon, Bayonne, Montpellier et donc le BO, le springbok éblouit à Mont-de-Marsan. Du Plessis est l’ouvreur idéal. Fort dans l’orientation, intelligent, réactif dans la lecture du jeu, dans la distribution, il excelle au pied, capable de succulentes et magistrales diagonales de plus de soixante mètres. Et son tutorat de Léo Coly permet au jeune demi- de- mêlée de valoriser encore son excellence et sa maitrise. A trente et un ans, du Plessis illumine de son expérience une équipe qui marche sur l’eau. Sans lui, le Stade ne joue pas de la même manière. Le seul Willie manquerait que beaucoup serait dépeuplé. Willie du Plessis le demi d’ouverture montois est une pièce maitresse, essentielle, du groupe gascon. Et son poste est d'ailleurs le talon d’Achille de l’équipe car il n’existe pas de solution alternative du même calibre. En dépit de solutions possibles . Sauvez Willie,! De la scoumoune, de la déveine, des chats noirs... Ste Quitterie, Saint Boniface, au boulot !

Du Plessis, relanceur - JP Bezier SMR PRO

Par ailleurs Santiago Montagner, genou en vrac est à nouveau indisponible. Le 3è ligne centre argentin doit passer des examens en début de semaine prochaine. Le groupe devait par contre bientôt récupérer Cedaro et Voss, les deux deuxièmes lignes, blessés de longue date, pour la reprise après les fêtes.