Rugby, Pro D 2, Mont-de-Marsan passe les dauphinois au gratin gascon

Très belle victoire bonifiée des gascons 32-19, avec 4 essais contre un pour les isérois.

Gros match comme prévu entre deux gros packs.

Les mammouths, autrefois cette horde sauvage et belle qui constituait l’archétype du pack alpin dans la grande tradition du gratin dauphinois d’avants à la mode brûleurs de loups, les mammouths ont donc disparu de la vallée de Sassenage, mais en bord d’Isère, Grenoble reste un lourd. Le club dauphinois que l’on attend depuis plusieurs années, depuis en fait sa redescente de Top 14 au printemps 2019, semble cette saison disposer enfin des moyens de son ambition. Laquelle annoncée a-t-elle été aux prémices de l’été sera de figurer dans les six qualifiés. Le Football Club, vénérable institution ovalistique, est porté par une génération de jeunes joueurs revanchards, gourmands en diable. Adoubés par quelques vieux briscards soutenus par des voyageurs itinérants de la planète rugby. Et qui collent tous à une identité très sérieusement préservée et développée par le mentor de la troupe, Fabien Gengenbacher. Le technicien maitre à jouer des isérois, depuis quatre saisons, est l’âme inspiratrice et le détenteur de la culture grenobloise. L’ancien ouvreur- arrière né à Albertville, formé à Bourgoin, passé par Lyon, joueur à Grenoble durant onze ans, est un stratège discret. L’homme des montagnes s’est entouré depuis un an de l’ancien bayonnais, biarrot, dacquois, Arnaud Héguy pour gérer les avants. Et de Nicolas Nadau, ancien arrière de Montferrand, et qui, après avoir entrainé deux ans au Biarritz sur plage a rejoint la capitale des noix l’an dernier. La troupe est menée par Steve Blanc-Mapaaz. Un gars du cru, né, lui aussi, à Albertville, 3è ligne formé aux combats terribles du rugby des Alpes, d’abord à Ugine, cité de l’acier et des mains noires, puis Montmélian puis Chambéry. Attention Grenoble hurle à nouveau. Il fallait donc prévoir une confrontation d’hommes.

Des packs mais du jeu, aussi !

On s’attendait à cette rencontre aride, un peu, austère parfois, engagée, dans l’humide frimas de Boniface, on a eu un match à la hauteur des prévisions. Un match de mecs ! Mais animé aussi en dépit d’inévitables parties de ping -pong rugby et de confrontations musclées au sol. Du jeu de gestion peu attrayant par moment mais compréhensible au regard des conditions peu amènes qui ne plaidaient pas pour du rugby champagne. Pourtant les montois par quatre fois sont allés à dam. Dire donc aussi la qualité proposée. Un essai de Mensa dès la 15è minute sur un maul puissant qui souligne encore l’excellence du travail des avants montois. Un essai de la fusée Rasaku. Le fidjien profitant d’un relais au poil Du Plessis- De Nardi pour filer dans son couloir à la vitesse d’une étoile filante. Une troisième réalisation bienvenue dès après les citrons, à la 44è minute, de Nacani Wakaya, suite à une série de phases au sol du pack. Et la cerise sur la buche de Noël, à la 78è.Un chef d’œuvre. Doan part côté fermé, Garrault en soutien donne à Du Plessis. L’ouvreur file à Mensa qui redouble avec le sud-africain, lequel passe à De Nardi qui sert Mensa intercalé, le centre qui envoie Renda à l’essai. Action belle sur toute la largeur de l’espace vert. Cinquante mètre de passes ! On notera, en exergue, la remarquable prestation d’Aston Fortuin, le deuxième ligne springbok, recrue de bon choix madame, assurément !

Mont-de-Marsan désormais au terme de cette journée est 3è, à égalité de points avec Colomiers, Agen et Grenoble, le goal average favorable des gascons faisant la différence.

Vendredi prochain dernier match de la phase aller et ultime rencontre avant la trêve des confiseurs,