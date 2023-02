Rugby, Pro D 2, Mont-de-Marsan retrouvé

Il s’agissait du quatrième match d’un bloc long de six rencontres, durée inédite.

Battus par Agen après soixante bonnes minutes les montois devaient se remettre sur les rails face à une équipe chez qui ils sont allés gagner début décembre.

Le 2 décembre les montois ont tué le chat.

En s’imposant 17-12 à la Rabine ils ont tordu le cou à la malédiction qui voulait que face aux morbihannais, rien jamais n’est possible pour les guêpes. A la suite de ce succès probant en terre bretonne les gascons ont enchaîné cinq victoires consécutives avant que d’être pris à la gorge par Aix pour leur deuxième défaite de la saison dans Boniface. Laquelle fait suite à une victoire tirée par les cheveux à la maison devant Massy la lanterne rouge et précède une défaite argumentée mais défaite tout de même à Agen. Donc il est temps. Il est temps, alors qu’il restera neuf journées à disputer après Vannes, d’arrêter les bêtises et de se ressaisir. Dans Boniface à l'heure des explications Mont-de-Marsan navigue à vingt longueurs d’Oyonnax, à un point d’Agen, demi-finaliste potentiel, avec quatre bords d’avance sur le dernier qualifiable virtuel, Grenoble. C’est rikiki que tout cela ! Le printemps va être chaud bou-bou. L’on n’est pas loin d’entrer dans le « money time », ce temps précieux ultime où tout peut basculer sur la dernière série de rencontres. Après Vannes, le Stade Montois terminera ce long bloc par une sortie à Nevers, toujours dans le coup, puis une réception de Béziers, qui peut y croire encore. Pour en finir de la saison oridinaire par deux blocs, sept matchs, et seulement trois réceptions. Avec deux déplacements compliqués à Colombiers et Grenoble. Donc, ce vendredi soir à la pêche aux bretons, ne pas gâcher !

Voilà une affaire rondement menée.

Victoire sans faux plis ou presque. Quelques bafouillages ponctuels qui ne retranchent rien à la qualité de jeu prodigué par les montois. Les quinze et le banc fort complémentaire ont rendu une copie d’excellence face à des bretons venus pour tenter de perturber les rayés et mettre le souk dans le nid des guêpes. 20-3 à la mi-temps, les citrons sont sucrés et rien ne laisse à penser que Mont-de-Marsan peu se retrouver en danger. Le Stade qui déroule, sérieux, appliqué, en maitrise retrouvée et en domination. Les landais envoient de la rapidité efficace et inspirée. Relais avants- arrières probants. Une équipe totalement retrouvée. Peu de fautes. De la constance. Deux essais dans la première partie par Loustalot suite à plusieurs jolis temps de jeu avec un retour sur le fermé opportun qui envoie le demi- de- mêlée à dam. Trois minutes plus tard, grosse action de la charnière, petit coup de pied intuitif au-dessus du premier rideau pour Loustalot qui sert Du Plessis. L’ouvreur sud-africain marque. Travail de précision autant que d’inspiration. Le tout accentué finement par la botte de Laousse-Azpiazu. Les vannetais on la scoumoune, deux essais annulés pour percussions inappropriées doublé d’un écran illicite puis sur un déblayage interdit. A la 64è Du Plessis sert à l’aveugle, de la belle ouvrage improvisée, Jules Even, qui aplatit. Ite missa est.

Au classement les montois reprennent la deuxième place derrière Oyonnax 20 points devant, devant Agen à deux longueurs. 22è journée, vendredi prochain Mont-de-Marsan sortira à Nevers, 9è et 46 points.