Rugby, Pro D 2. Mont-de-Marsan se bonifie encore !

Nouvelle victoire bonifiée du Stade Montois, 32-13, quatre essais au final.

Un match qui a été compliqué, disputé dans des conditions météo difficiles, et sur un terrain cabossé impropre. Gloire et honneur aux cinq mille huit cent courageux tassés dans les tribunes. Et les montois qui, avec abnégation, se sortent d’une rencontre qui aurait pu être un piège. On joue la quatre-vingt unième minute. Laousse-Azpiazu plonge dans l’en but. L’arrière montois vient arracher le bonus offensif. Un de plus. Marquant ainsi l’emprise finale des rayés sur une rencontre indécise, hachée, perturbée par les conditions atmosphériques, l’état calamiteux de la pelouse et tout autant par un arbitrage trouble. Les gascons bousculés par des aixois retors, coquins, truqueurs, hors jeu, qui ont joué leur match, sans panache mais pas sans mérite, avec entre autre deux gamins de dix-huit ans. Mais les montois sont, eux, coupables de fautes techniques, d’indiscipline, de choix hasardeux qui auraient pu leur couter cher. Certes. Reste aussi une vérité. Celle d’une équipe qui sait se faire mal et aller au bout de sa détermination. Même quand elle ne produit pas un jeu léché. Quatre essais et le bonus ce n’est pas rien. Quatre essais encore! L’initial par Simon Renda, le très jeune centre, sur un gros travail des avants. Le second par le deuxième ligne, Romain Durand, impeccable, après un boulot aux petits oignons du pack. Le troisième, malin de chez malin par le centre Nacani Wakaya qui s’envole au-dessus de ses gros. Enfin l’ultime de Yohan Laousse-Azpiazu, sur une mêlée conquérante et dominatrice. Comme dit le proverbe, quand la bise fut venue sans ton pack tu es foutu ! Gloire aux avants !

Au classement le Stade Montois est solide leader avec cinquante deux points, six d'avance sur son dauphin Oyonnax. Prochain match dans une semaine, sortie à Grenoble.